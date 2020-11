Borderlands 3 : Gearbox dévoile les origines et de nouveaux visuels pour les Formes finales des Chasseurs de l'Arche

Pour le Season Pass 2 de Borderlands 3, Gearbox compte nous proposer un DLC Designer's Cut ajoutant le mode de jeu Butin & Surin mêlant habillement Battle Royale et rogue-like dans une expérience pensée pour la coopération, mais aussi un nouvel arbre de compétence violet pour chaque protagoniste (à découvrir ici et là). En parallèle, il sera possible d'obtenir, gratuitement ou non selon l'édition possédée, un pack Forme finale au concept assez inédit et délirant, même pour la licence.

En effet, les développeurs sont carrément partis chercher l'explication quant à ces nouveaux modèles de personnage pour nos quatre Chasseurs de l'Arche du côté du multivers, à base de what if sur ce qu'il aurait pu advenir d'eux s'ils n'avaient pas répondu à l'appel des Pillards écarlates et que les évènements de leur passé respectif avaient été chamboulés. Vous pouvez donc retrouver ci-dessous un résumé de leurs origines dans le jeu ainsi que l'histoire entourant leur Forme finale, en provenance du site officiel :

Amara Amara la Sirène est née dans les bidonvilles de Partali. Elle a voué son existence à défendre le peuple, utilisant ses pouvoirs pour se battre contre les tyrans et se libérer de leur joug. Renégate de Partali Après avoir passé des années sous le feu des projecteurs en tant qu'héroïne publique et combattante de renom, Amara s'est lassée de la célébrité et de l'attention qu'elle attirait sur elle. Elle choisit la voie de l'humilité et de la justice et dissimule sa véritable identité, laissant libre cours à la légende de la Tigresse de Partali. Elle passe sa vie en cavale, constamment à la recherche d'une proie, semant la terreur dans le monde de la criminalité et de la corruption. FL4K FL4K le Roi des bêtes est une unité d'indexage créée pour servir le Grand archiviste. Il prend par la suite conscience de sa propre existence et se lance dans un périple initiatique meurtrier. Grand archiviste Nul trésor n'est plus précieux que le savoir, et nulle responsabilité plus importante que sa protection. Après le miracle digital que constitue l'éveil de sa conscience, FL4K utilise ses talents pour approfondir son savoir et sa sagesse plutôt que pour faire couler le sang et répandre la mort. Il reste dans sa mystérieuse bibliothèque pour protéger ses secrets des envahisseurs et finit par hériter du titre de Grand archiviste.

Moze Moze l'Artilleuse était un soldat de la division d'infanterie mécanisée de Vladof jusqu'à ce qu'elle assiste au massacre de toute son escouade au cours d'une mission fatidique dans la Baie de Darzaran. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé de démissionner et de prendre avec elle son Ours de fer. Commissaire Andreyevna Dans le creuset déchaîné de la guerre, les soldats deviennent des légendes. Au cours de la bataille de la Baie de Darzaran, Moze aide l'Ursa Corps à arracher la victoire des griffes sanglantes de l'ennemi. Moze entame alors un périple héroïque et valeureux au cours duquel elle gravit les échelons et devient un officier loyal et décoré de l'armée de Vladof. Zane Zane l'Agent spécial était un mercenaire qui vendait ses talents meurtriers au plus offrant jusqu'à son départ pour Pandore, où il fut recruté par les Pillards écarlates. Assassin numéro 1 Après avoir passé de nombreuses années à perfectionner ses compétences d'assassin, Zane décide qu'il n'est pas prêt à prendre sa retraite. Il utilise une technologie de pointe pour améliorer ses compétences (et ses cheveux) et devient le tueur à gages le plus redouté de la galaxie. Et selon lui, quitte à être la dernière personne que voient ses victimes, autant avoir la classe !

Borderlands 3 est actuellement disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, vendu 24,99 € sur Amazon. Son arrivée sur next-gen (PS5 et Xbox Series X | S) est prévue à partir de la semaine prochaine.