Borderlands 3 : les 12 premières minutes du DLC Flingues, Amour et Tentacules partagées par Gearbox

Durant la PAX East le mois dernier, Gearbox a fait son show en dévoilant le planning printanier de Borderlands 3 et, surtout, en présentant la deuxième campagne en DLC baptisée Flingues, Amour et Tentacules : Le mariage de Wainwright & Hammerlock. Sa sortie étant proche, le studio a fait exactement comme avant le lancement de l'extension Le Casse du Beau Jackpot en diffusant les 12 premières minutes de l'aventure. Alors, quoi de neuf ?

Eh bien, pour commencer, la planète Xylourgos en elle-même, qui sera le théâtre de nos nouvelles aventures. Nous suivons ici Moze dans cet environnement gelé alors qu'elle part à la recherche des deux tourtereaux. Défouraillage de mobs à bord de l'Ours de fer ou à pied à l'aide d'un arsenal fort efficace contre la faune locale, aperçu au loin de la dépouille d'un gigantesque (le mot est faible) monstre tentaculaire et retour de la seule et unique Gaige, et de son compagnon robotique Piègemort. La vidéo s'achève dans la deuxième zone du DLC, The Lodge, où nous attend notre vieil ami Claptrap, en plus de retrouver Sir Hammerlock et un visage inédit en la personne de Mancubus.

La date de sortie de Flingues, Amour et Tentacules : Le mariage de Wainwright & Hammerlock est fixée au 26 mars dans Borderlands 3 sur PS4, Xbox One, Stadia et PC, le jeu étant désormais disponible sur Steam.

