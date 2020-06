Borderlands 3 : 15 minutes de gameplay du DLC Prime de sang partagées par Gearbox

Pour les DLC de Borderlands 3, la campagne promotionnelle de Gearbox est simple et toujours la même, à savoir nous la présenter au cours d'un évènement ou d'une diffusion type Borderlands Show, puis de partager quelques minutes de gameplay peu avant la sortie pour bien donner envie. Prime de sang : la rédemption par les poings ne fait pas exception et a donc eu droit à une vidéo de 15 minutes diffusées pour la première fois dans le cadre de l'IGN Expo Day 1.

C'est donc dans une ambiance Far West assumée que nous découvrons le nouveau véhicule du DLC, le jetbeast, mitrailleuses en action pour éliminer les ennemis locaux. Les objets environnementaux de Géhenna sont également vus en action (plantes et cristaux), modifiant quelque peu la manière d'appréhender certaines situations, comme l'accès à des zones autrement impossibles à atteindre par nous-mêmes. Du reste, c'est assez classique avec de grosses fusillades. Et si jamais vous vous posez la question, ce ne sont pas des commentaires de développeurs en voix off, mais bien le narrateur de cette nouvelle aventure qui interviendra de temps à autre. Pour rappel, Prime de sang : la rédemption par les poings est attendu le 25 juin sur PS4, Xbox One, PC et Stadia.

Au passage, c'est ce soir que le patch apportant l'Élimination à la Brèche des Gardiens et une amélioration du système de Chaos 2.0 sera déployé, qui avait été reporté suite au mouvement Black Lives Matter. Il ne vous donc que quelques heures pour profiter de La Revanche des Cartels.