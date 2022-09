New Tales from the Borderlands : 18 minutes de gameplay diffusées et un trailer pour les 3 protagonistes

La semaine dernière, lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2022, Gearbox a enfin dévoilé officiellement le tout nouvel épisode de Tales from the Borderlands, qui portera le nom finalement assez banal de New Tales from the Borderlands. Ce dernier était ironiquement inclus dans le tweet diffusé en avril et avait fuité auparavant via Amazon. C'est donc avec une première bande-annonce décalée que nous avons pu découvrir les trois nouveaux protagonistes et avoir un aperçu de l'histoire en 5 chapitres que nous pourrons découvrir entièrement dès le lancement, qui possédera 5 fins différentes. La PAX West 2022 ayant lieu ce week-end a été pour Gearbox l'occasion d'en montrer plus ce vendredi soir, avec pour commencer un trailer dédié à ce trio pas comme les autres.

Les fans de Borderlands 3 seront ravis de retourner sur la planète Prométhée et plus précisément dans la cité de Méridien, qui n'a décidément pas de chance puisqu'après l'invasion de Maliwan c'est au tour de Tediore d'en faire de même. Oui, il était temps que ce manufacturier d'armes serve enfin à quelque chose dans l'intrigue ! Et à ce sujet, ce qui n'est pas forcément clair dans l'enchaînement de plans de la vidéo, le diner de Fran a subi des dégâts à cause de Maliwan, ce qui n'a pas choqué plus que ça cette dernière, puis a été totalement saccagé par les forces de Tediore, la rendant folle de rage à l'encontre de Susan Coldwell qui dirige la société. Octavio n'est lui qu'en recherche de gloire et fortune, tandis que sa sœur Anu est une scientifique travaillant pour Atlas, notamment sur l'Éridium et la technologie des Arches comme montré dans la vidéo.

Celle-ci introduit également plusieurs autres membres du casting, à priori tous des alliés à un certain degré, à savoir le Nabot (ou Tink depuis le 3...) Radon, un certain Lor qui ressemble très fortement à Lorelei et adore le café comme elle, en plus du fait qu'elle était non binaire et sa description évoquait la possibilité d'une transition de genre, Diamond Danielle, la bandite Stapleface, Hank et évidemment Rhys avec sa moustache (oui, c'était le meilleur choix), toujours à la tête d'Atlas et d'un gigantesque vaisseau pyramidal digne d'un Destroyer stellaire.

FRAN Fran Miscowicz est folle de rage. Vous le seriez aussi si un imbécile de Maliwan avait tiré au laser à travers votre petite entreprise. Donc oui, Fran a une histoire à régler et des problèmes de colère à résoudre, mais cela ne veut pas dire qu'elle manque de gentillesse, de charme ou d'un réel appétit pour la vie. Fran est super équipée - comme sa fidèle chaise volante, d'ailleurs, qui est remplie de gadgets utiles pour le travail et la survie. À Prométhée, les deux vont souvent main dans la main ! OCTAVIO Octavio Wallace-Dhar laisse le savoir théorique à sa sœur Anu. Tout ce qu'il a besoin de savoir, il l'a appris dans les rues de Prométhée. Toujours du genre a laisser des souvenirs marquants, Octavio est son propre ambassadeur, avec son ECHOdex dernier cri rempli d'applis acquis sur le marché noir, et de fonctionnalités de piratage. Octavio ne prend pas toujours les meilleures décisions - ni même des décisions à peu près raisonnables -, mais il a généralement bon cœur. ANU Dr. Anuradha Dhar est une génie enthousiaste, mais nerveuse qui déteste la violence et les meurtres. Bien qu'il lui arrive d'avoir des crises d'angoisse lorsque les choses deviennent stressantes, Anu fait toujours confiance à la puissance de la science pour tout résoudre, d'une façon ou d'une autre. On vous a dit qu'elle travaille pour Atlas ? Comme on dit, « Si vous ne pouvez pas les vaincre, rejoignez la société et tentez de réaliser des changements positifs en interne ! »

L0U13 Un robot assassin éloquent avec un accès instantané à une base de données des cibles connues, LOU13 n'en oublie pas les bonne manières. Par exemple, il ne vous tuerait jamais sans savoir votre nom. Programmé pour une vie froide remplie de meurtres, LOU13 en voudrait tellement plus. Cette élégante machine tueuse rêve de faire rire l'humanité et tente une carrière parallèle en tant que comique. Fasciné par les relations dans le groupe formé par Anu, Octavio et Fran, LOU13 est heureux de suivre leurs liens en évolution constante via un système de notation peu conventionnel. SUSAN Susan Coldwell n'est pas devenue la PDG de Tediore weapons corp en étant gentille ou loyale. Si vous allez briser le plafond de verre, autant en égorger quelques-uns avec les morceaux. Ça, c'est juste un raisonnement intelligent, rationnel et digne de la marque Tediore. Maintenant qu'elle a atteint le sommet, elle investit dans un business plan qui va révolutionner l'industrie de l'armement. Pourquoi vendre des armes au mec lambda quand on pourrait le transformer en arme lui-même ? PHUONG En tant qu'assistant de recherche chez Atlas, la responsabilité principale de Phuong est d'assurer qu'Anu garde les pieds sur terre et la tête dans son travail. Ses autres tâches comprennent les discussions avec les participants aux tests, de cataloguer les minerais rares et de suivre les derniers potins dans l'entreprise. Après une longue journée passée à aider Anu à inventer des technologies qui vont changer le monde, Phuong adore se détendre avec ses amis et jouer à Vaultlanders.

TIMM-E TIMM-E est empreint d'un sentiment d'objectif divin : il doit aider Rhys Strongfork, PDG de Atlas, avec tout ce dont il a besoin. Cela peut aller de gérer son agenda à se transformer en chaise pour le postérieur de M. Strongfork, aucun souhait n'est trop grand ni trop insignifiant. SPONSORBOT À la fois mentor, gourou spirituel, et compagnon juridiquement mandaté, Sponsor-Bot rappelle gentiment à Fran qu'elle doit respirer un bon coup, se calmer, et éviter de fracasser les têtes des personnes à proximité.

Et comme si cela ne suffisait pas déjà à nous rassasier, ce sont pas moins de 18 minutes de gameplay qui ont été partagées, prenant place dans les égouts et souterrains de Prométhée, dont un accès secret se situe sous le diner de Fran. Alors qu'un certain Paco appelle Octavio, nous découvrons l'interface servant à effectuer les choix de dialogue à durée limitée. Aventure narrative et cinématique oblige, le reste de nos actions passeront par des phases de QTE. Le trio va donc se faufiler en essayant de ne pas se faire repérer par les troupes de Tediore, donnant lieu à une belle et amusante référence à Metal Gear Solid. Bon, le résultat était couru d'avance, sauf que le soldat étant un fan des batailles de figurines Vaultlander, il propose un affrontement qui aurait toute sa place dans un anime type Yu-Gi-Oh!, chacun misant sa vie et la représentation en plastique de son personnage.

Les parties de Vaultlanders seront nombreuses, jouables depuis le menu principal, avec de nombreuses figurines à débloquer, celle de FL4K figurant parmi les bonus de précommande. Là encore, ce sont des successions de QTE qui décideront de l'issue de l'affrontement, en plus des statistiques du personnage, Amara mettant ici une raclée à Zane en l'achevant avec l'une de ses compétences d'action. Et vu la stupidité des autres membres de Tediore, il faut croire que c'est un trait commun les concernant... Quoi qu'il en soit, trois Gardiens de l'Arche menaçants font ensuite irruption et les tuent sans une once de difficulté avant de s'en prendre aux renforts. Le trio en profite pour s'enfuir, avant qu'Octavio ne demande de l'aide, sous la forme d'un Ratch appelé Juniper. Le groupe se sépare ensuite puisque Fran ne peut pas physiquement suivre la fratrie, mais ça ne va pas durer longtemps... La vidéo s'achève donc avec nos trois protagonistes franchissant l'Arche, de quoi donner envie de découvrir la suite. Notez qu'il s'agit bien d'une Arche différente de celle du Rampager où se sont passés de tragiques évènements dans Borderlands 3...

New Tales from the Borderlands sortira le 21 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC. Vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 49,99 €.