New Tales from the Borderlands : date de sortie, histoire et héros, édition Deluxe, jaquette... une grosse fuite révèle tout ou presque sur la suite !

Gearbox Software et 2K Games avaient réussi un beau tour de force en s'associant avec Telltale Games pour Tales from the Borderlands, un jeu narratif dans l'univers de la saga culte. Nous pensions l'aventure dérivée bouclée, surtout suite aux déboires de Telltale, mais Gearbox a dévoilé en avril qu'il allait prendre les choses en main pour développer une suite, prévue pour 2022 et pour laquelle une révélation était prévue cet été.

Celle-ci n'a toujours pas eu lieu, mais Amazon s'est encore une fois chargé de nous en dire plus en mettant en ligne la page produit de New Tales from the Borderlands : tel sera le nom de cette suite. Sa date de sortie serait calée au 21 octobre 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Switch, avec une édition Deluxe physique à 49,99 $ et un bonus de précommande appelé Adventure Capital Pack, renfermant des cosmétiques pour les 3 héros, 10 000 devises du jeu et un objet de collection numérique FL4K Vaultlander. Et son synopsis a aussi fuité au passage.



Prenez position contre les suzerains impitoyables des entreprises dans cette aventure narrative ! Dans la métropole perpétuellement déchirée par la guerre de Promethea, vous contrôlerez Anu, Octavio et Fran le pire jour de leur vie. Aidez ces trois adorables perdants alors qu'ils tentent de changer le monde (et peut-être même de le sauver) ! Affrontez une invasion planétaire, un monstre de vicieux de The Vault et un capitaliste au cœur froid dans ce manège à sensations cinématographiques où ce qui se passe ensuite dépend de vous ! Rencontrez un casting hétéroclite plein de marginaux, de robots assassins et d'armes à feu parlantes dans cette course vers le sommet ! Il est temps de lutter contre l'exploitation et la cupidité des entreprises. Il est temps de faire de Mayhem votre entreprise.

Le résumé précise que Anu sera une scientifique altruiste qui rêve d'un monde sans arme, Octavio son frère ambitieux et débrouillard animé par un esprit de vengeance, et Fran un personnage féroce qui rêve de gloire et de fortune. L'histoire aux nombreux embranchements narratifs se découperait en 5 parties (à priori disponibles d'un coup), et mettra en scène des visages connus et inédits. La jaquette a elle aussi leaké, pour compléter le tableau, elle qui représente un robot cupide (Octavio ?).

Vu le lot d'informations, la révélation ne devrait plus tarder : rendez-vous la semaine prochaine à la gamescom Opening Night Live 2022 ? Pour mémoire, les bruits de couloirs voudraient que Tales From The Borderlands ait droit à un portage sur PS5 et Xbox Series X|S dans la foulée.