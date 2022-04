Tales from the Borderlands : Gearbox officialise enfin le développement d'un nouveau jeu !

Depuis des années maintenant, la rumeur d'une suite au jeu narratif épisodique Tales from the Borderlands de Telltale Games circule sur la Toile. Nous avions même eu droit à un supposé leak d'une version Redux du premier épisode en 2020, qui teasait un deuxième volet, mais sans jamais voir une quelconque officialisation... Depuis, Tales from the Borderlands est ressorti sur les plateformes de téléchargement l'an dernier et a même eu droit à une version Switch dans la foulée. Si vous appréciez cet univers, vous serez donc ravis d'apprendre qu'un nouveau jeu est bel et bien en développement !

There are more stories to explore in the #Borderlands universe. An all new Tales from the Borderlands adventure is coming in 2022 from @GearboxOfficial and @2K.



Stay tuned for a full announcement this summer! pic.twitter.com/xsFbRZ5eHo — Borderlands (@Borderlands) April 21, 2022

C'est en conclusion de son panel à la PAX East que Gearbox, par l'intermédiaire de Randy Pitchford, a annoncé qu'un nouveau jeu Tales from the Borderlands serait annoncé en bonne et due forme cet été pour une sortie en 2022 ! Détail qui a son importance, c'est bien Gearbox Software qui le développe cette fois. Pour le moment, il faut donc se contenter d'une illustration nous montrant en ombre deux personnages humains et une troisième forme qui pourrait être un robot en dessous d'une Arche, avec une lune en fond.

Le tweet du studio parlant lui de « nouvelle aventure, nouveaux personnages, nouvelles histoires », tout est possible. Le précédent jeu faisait d'ailleurs quelque peu le lien avec Borderlands 3 concernant certains personnages liés à Hyperion, il ne serait pas impossible que Gearbox utilise donc ce futur jeu pour préparer le terrain avant un Borderlands 4 quasi inévitable.

En attendant, l'univers de la licence se développe au travers du spin-off Tiny Tina's Wonderlands qui a eu droit ce jeudi au premier contenu de son Season Pass, Ophide Perfide. Tales from the Borderlands est lui vendu 13,99 € chez Gamesplanet.