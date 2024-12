Dispatch : les super-héros au bureau, c'est le prochain jeu des créateurs de Tales from the Borderlands et The Wolf Among Us

Telltale Games a connu des hauts, puis des bas, jusqu'à sa fermeture. Finalement, le studio spécialisé dans les jeux narratifs a réouvert, mais certains membres ont fondé de leur côté AdHoc Studio, qui participe au développement de The Wolf Among Us 2. Mais cette équipe a un autre jeu en chantier, dévoilé lors des Game Awards 2024 :

Dispatch sera une nouvelle fois un jeu narratif avec des choix à faire, qui auront des répercussions sur la suite de l'aventure. Nous suivrons une équipe de super-héros qui alternent entre les missions d'urgences et les longues heures au bureau, avec leurs lots de politiques et de relations sociales. Au programme, beaucoup d'humour, un style visuel qui rappelle Invincible et un casting voix cinq étoiles :

Des scénaristes et réalisateurs de Tales from the Borderlands et The Wolf Among Us, Dispatch est une comédie sur le lieu de travail de super-héros se déroulant dans le Los Angeles d'aujourd'hui.

Vous incarnez Robert Robertson, alias Mecha Man, dont la méca-armure a été détruite lors d’un combat contre son ennemi juré, le contraignant à accepter un poste dans un centre de répartition de super-héros : non pas comme héros, mais comme répartiteur. Chargé de réhabiliter un groupe d’ex-super-vilains, vous devez gérer votre équipe tout en jonglant avec les relations de bureau et en reconstruisant votre armure pour avoir une chance de vous venger.

Dans Dispatch, chaque décision que vous prenez influence le déroulement de l'histoire. Des discussions dans la salle de repos aux situations de vie ou de mort sur le terrain, vos choix impactent vos relations avec les héros, leurs alliances et la direction que prend votre propre histoire.

Utilisez la carte stratégique pour examiner les urgences en cours et envoyer les bons (ou mauvais) héros pour les gérer. Équilibrez les risques et les récompenses en prenant des décisions tactiques, en sachant que chaque choix peut avoir des conséquences durables pour votre équipe et pour la ville.

Gérer des héros dépasse parfois leurs super-pouvoirs. Chaque héros a ses particularités, ses défauts et son passé que vous devrez prendre en compte pour maintenir la cohésion de l’équipe. Améliorez leurs compétences et débloquez des capacités pour renforcer leur efficacité sur le terrain.

Mêlant narration, stratégie et humour, Dispatch explore ce que cela signifie d’être un héros, que vous portiez une cape ou que vous soyez derrière un bureau.

Avec une distribution exceptionnelle issue de tous les horizons du divertissement :