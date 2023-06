Super Mario Bros. Wonder, le prochain jeu 2D transformant le plombier en éléphant introduit son univers merveilleux et prend date

Vous n'avez pas eu assez d'annonces en lien avec la licence Mario durant le Nintendo Direct ? Ça tombe bien, puisqu'après le remake de Super Mario RPG par Square Enix, un nouveau jeu avec Peach et un portage de Luigi's Mansion 2, le DLC de Mario Kart 8 Deluxe, ainsi que WarioWare: Move It!, c'est un épisode en 2D entièrement inédit qui a été introduit en guise de one more thing. Oui, cela faisait longtemps qu'il n'était pas revenu sous ce format, surtout avec de l'inédit. Bienvenue dans le monde merveilleux de Super Mario Bros. Wonder !

C'est un univers psychédélique qui nous sera proposé avec pas moins de six personnages jouables, dont Daisy et Yoshi, ainsi qu'une étonnante transformation qui trompe énormément.

Super Mario Bros. Wonder : la prochaine évolution des jeux Super Mario Bros. en 2D arrive sur Nintendo Switch. Lorsque vous touchez une fleur prodige, des choses étonnantes se produisent : des tuyaux prennent vie, des hordes d’ennemis apparaissent, ou bien encore les personnages changent d’apparence, pour ne citer que quelques exemples. Chaque stage vous réserve son lot de surprises. Super Mario Bros. Wonder inclura la princesse Peach, la princesse Daisy et Yoshi en personnages jouables aux côtés de personnages familiers tels que Mario, Luigi et Toad. De plus, Super Mario Bros. Wonder verra l’arrivée d’une nouvelle transformation pour Mario, qui lui permettra de prendre l’apparence d’un éléphant. Quelles autres surprises réserve cette prodigieuse aventure ?

Et le mieux dans tout ça, c'est que Super Mario Bros. Wonder sortira le 20 octobre sur Switch, en faisant d'emblée un futur jeu indispensable sous les sapins en fin d'année. Vous pouvez retrouver de nombreux visuels en page suivante.