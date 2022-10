New Tales from the Borderlands est de sortie et le fait savoir avec une bande-annonce ubuesque

La promotion de New Tales from the Borderlands aura été express, car malgré l'officialisation de son existence en début d'année, ce n'est qu'au cours de la gamescom 2022 qu'il a été présenté en bonne et due forme. Depuis, 18 minutes de gameplay nous avaient permis d'avoir un bon aperçu de ce qu'il proposera au cours de ses phases de jeu hautement scénarisé, jeu narratif à base de QTE oblige. Il vient donc de débarquer en boutiques ce 21 octobre, alors place à sa bande-annonce de lancement.

Le trio de protagonistes inédits de cette aventure se déroulant à la suite des évènements de Borderlands 3 ne manque pas de s'illustrer à coups de répliques jouant sur l'humour, qui semblent justement rester dans le ton de ce dernier, ce qui ne plaira pas à tout le monde. Et outre la dynamique entre Octavio, sa sœur Anu et Fran, l'occasion nous est aussi donnée de voir en scène des personnages secondaires, tels que LOU13, le Sponsor-Bot ou encore Susan Coldwell, qui se pose en grande méchante à la tête de Tediore.

Si New Tales from the Borderlands vous intéresse, il est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC, vendu à partir de 38,99 € sur Amazon.