GC2022 : New Tales from the Borderlands, la date de sortie officialisée par un premier trailer forcément délirant

Gearbox Software a pris tout le monde de court en confirmant une suite à Tales from the Borderlands pour cette année. Elle devait être présentée cet été, et c'est dans le cadre de la gamescom Opening Night Live que cela a eu lieu, même si un leak d'Amazon nous avait permis de la découvrir davantage avant l'heure, elle dont le nom sera Tales from the Borderlands.

Une bande-annonce a été dévoilée, centrée sur les 3 personnages jouables de cette aventure narrative interactive que sont Anu, Octavio et Fran, bien décidés à changer les choses dans leur monde capitaliste envahi par d'étranges créatures et toujours occupé par de méchants monstres. L'histoire sera découpée en 5 parties, qui changeront drastiquement selon nos choix, mais sera jouable d'une traite dès le lancement, sans temps d'attente entre les épisodes. Et à en croire la vidéo, la diversité des phases de gameplay devrait être importante.

Une aventure cinématographique extraordinaire

Vous retrouverez trois personnages jouables dans New Tales From the Borderlands : la scientifique altruiste Anu, son frère ambitieux, Octavio, et Fran, qui aime lancer des yaourts glacés. Avec rien à perdre et tout à gagner, vous vous fraierez un chemin, grâce à la force comme à la ruse, parmi des malfrats armés, les créatures d’un autre monde et… de délicieux tacos.

En plus de leurs propres opinions, chaque protagoniste dispose de son gadget unique, qui vous aidera dans les phases d’exploration comme dans les situations les plus intenses. Anu peut scanner des objets grâce à ses lunettes à la pointe de la technologie, Octavio peut obtenir des informations sur n’importe qui via les réseaux sociaux et pirater certains appareils avec l’ECHOdex qu’il porte au poignet et Fran peut avoir recours à ses poings pour régler les problèmes ou décider de les geler sur place, avec les accessoires inclus dans sa chaise flottante.

Les décisions que vous prendrez détermineront la fin de votre histoire de manières inattendues. Qu’il s’agisse de l’idée d’Anu d’un univers qui vendrait autre chose que des armes, des rêves de gloire et de fortune d’Octavio ou du plan givré de Fran pour se venger, leurs succès et leurs échecs dépendront de vous.

L’histoire se déroule dans l’année suivant les événements de Borderlands 3, vous retrouverez donc des lieux et des visages familiers si vous êtes fan de la série, mais il ne sera pas nécessaire d’avoir joué à un seul jeu précédent de la saga pour profiter de cette histoire complètement indépendante.

Cette aventure en cinq chapitres sortira en une seule fois, vous pourrez donc y jouer à votre rythme dès son lancement, le 21 octobre.

Bonus de précommande numérique

New Tales from the Borderlands se décline en deux éditions, que vous pouvez précommander dès maintenant. L’Édition Standard numérique donne accès au jeu complet et l’Édition Deluxe y ajoute le premier Tales from the Borderlands, pour que vous puissiez vivre ces précédentes aventures narratives se déroulant dans l’univers de Borderlands !

En précommandant New Tales From the Borderlands sur le Xbox Store, vous obtiendrez l’Adventure Capital Pack, qui contient des éléments cosmétiques pour Anu, Octavio et Fran, 10 000 unités de la monnaie du jeu et un objet à collectionner disponible dans le titre : le FL4K Vaultlander. La monnaie du jeu vous permettra d’acheter des éléments cosmétiques supplémentaires, afin de personnaliser l’apparence de chaque personnage, et le FL4K Vaultlander viendra agrémenter la collection que vous vous constituerez en jeu, pour vous préparer à des combats riches en plastique.

Vaultlanders est un mini-jeu dans lequel vous vous battrez jusqu’à la mort (avec des figurines en plastique). Au fil de l’histoire, des combats aléatoires vous demanderont de sortir vos figurines, d’attaquer celles de vos adversaires et d’esquiver leurs assauts via des quick time events (QTE). Ces combats sont importants, car celui ou celle qui l’emportera repartira avec la figurine de son adversaire pour l’ajouter à sa collection ! Vous obtiendrez plus de Vaultlanders grâce aux combats ou en les trouvant dans l’environnement.