Tales From The Borderlands : des versions PS5 et Xbox Series X et S avant la sortie de la suite ?

Plus personne n'y croyait, mais Gearbox Software a bien confirmé qu'il développait lui-même une suite à Tales From The Borderlands, le jeu d'aventure narratif de Telltale Games paru en 2014. Nous ne connaissons pas encore son titre et son contenu, mais le studio promettait plus d'informations pour l'été 2022 avant une sortie avant la fin d'année.

Alors que la saison vient de débuter, ce n'est pas la suite qui fait parler d'elle, mais l'épopée épisodique originale. Les joueurs ont en effet découvert que l'ESRB, organisme de classification des jeux vidéo étasunien, a enregistré une version PS5 de Tales from the Borderlands. Faut-il comprendre que le jeu va être porté et amélioré sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S avant son successeur ?

Nous pouvons l'espérer, mais n'en sommes pas assurés. Pour mémoire, PEGI avait déjà enregistré des versions next-gen de Tales from the Borderlands en décembre 2020, sans que l'arrivée sur consoles de nouvelle génération ne se concrétise, au contraire d'un portage Switch. Cette fois sera-t-elle la bonne ? Nous devrions avoir la réponse à la prochaine intervention de Gearbox Software. D'ici là, Tiny Tina's Wonderlands est disponible à partir de 39,99 € sur Amazon.fr.