Tales from the Borderlands sur Switch, c'est confirmé, et même daté

Tales from the Borderlands fait l'actualité ces derniers jours, et pour cause : après de longs mois sans possibilité de le télécharger légalement suite à la fermeture de Telltale, il fait son grand retour sur PS4, Xbox One et PC. Quant à la Switch, une version inédite avait bien été repérée chez l'organisme de classification des jeux vidéo taïwanais, mais rien n'avait été confirmé.

Tales from the Borderlands is coming to Nintendo Switch on March 24! Time for a happy dance.



???? https://t.co/BA7vbMUbCl pic.twitter.com/IZ3rvHADzS — Borderlands 3 (@Borderlands) February 17, 2021

C'était au final tout simplement pour garder l'annonce pour le Nintendo Direct, et aussi car le lancement sera différé. La sortie de Tales from the Borderlands sur l'eShop se fera le 24 mars 2021, toujours avec les 5 épisodes regroupés dans un seul bloc, et probablement toujours pour 19,99 €.

La fameuse aventure narrative à choix multiples dans l'univers de Borderlands est de retour ! Situé entre les événements de Borderlands 2 et Borderlands 3, Tales from the Borderlands suit l'histoire de deux narrateurs peu fiables et cupides, qui se retrouvent associés malgré eux pour une quête de grandeur. Vos choix façonneront cette histoire à votre image et vous mèneront à des dénouements inattendus, parfois hilarants, parfois larmoyants. Explorez la planète impitoyable de Pandore dans la peau de Rhys, un employé qui rêve de prendre la place de l'infâme Beau Jack à la tête de la société Hyperion, et de Fiona, une brillante arnaqueuse capable de se sortir de n'importe quelle situation grâce à son incroyable bagou. Lorsqu'un marché douteux tourne mal, Rhys et Fiona doivent s'allier à contrecœur pour récupérer leur dû et repousser les gangsters vicieux, les bandits cannibales et la faune terrifiante qui se mettront en travers de leur chemin. De quelle façon choisirez-vous de rendre sa gloire à Pandore ?

