Tales from the Borderlands : une bande-annonce de (re)lancement diffusée pour le jeu narratif

Le Borderlands Show de la semaine dernière a été porteur de plusieurs bonnes nouvelles, la plupart concernant Borderlands 3, évidemment, mais l'un des précédents titres de la saga a aussi refait surface, à savoir le jeu épisodique de Telltale Games, Tales from the Borderlands. Eh oui, il vient de faire son retour sur les boutiques en ligne (PlayStation Store, Microsoft Store, Steam et Epic Games Store), lui qui n'était plus vendu depuis fin 2018, et ça mérite bien une nouvelle bande-annonce de lancement :

Situé chronologiquement entre Borderlands 2 et 3, ce jeu nous fait suivre la pro de l'escroquerie Fiona et celui qui va devenir le PDG d'Atlas et ne portait pas encore la moustache, Rhys. Cette réédition sur PS4, Xbox One et PC propose donc de retrouver les cinq épisodes (Zer0 Sum, L'agression d'Atlas, Auto, Plan d'évasion Bravo et L'Arche du Baroudeur) réunis dans un pack, la vente à l'unité n'étant cette fois plus d'actualité. En revanche, les sauvegardes des précédentes éditions sont bien compatibles et peuvent être transférées sur PS5 et Xbox Series X | S, consoles où cette aventure est jouable via la rétrocompatibilité.

Par ailleurs, une récente évaluation d'une version Switch a été aperçue du côté du Taiwan Digital Game Rating Committee. Avec le Nintendo Direct de cette nuit, tous les espoirs d'une arrivée du jeu sur l'eShop sont permis.

