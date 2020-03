Tales from the Borderlands Redux : une bande-annonce d'une version améliorée en fuite, teasant une suite au jeu narratif de Telltale !

Depuis l'an dernier, la licence Borderlands est revenue plus en forme que jamais sur le devant de la scène. Entre l'arrivée sur PC de Borderlands 2 VR, le très bon DLC Commandant Lilith et la Bataille pour Sanctuary pour le deuxième épisode et évidemment le lancement de Borderlands 3, les fans de la licence ont été gâtés. Cela ne va pas s'arrêter de sitôt, car en plus du suivi régulier de Gearbox avec notamment l'arrivée prochaine de l'extension Flingues, Amour et Tentacules : Le mariage de Wainwright & Hammerlock (faites plus court la prochaine fois, merci), nous allons pouvoir redécouvrir l'aventure narrative de Telltale Games.

Tales from the Borderlands: Redux leaked trailer pic.twitter.com/4nh9DTHzRZ — AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) March 18, 2020

Eh oui, un petit malin a partagé sur Reddit la bande-annonce de Tales from the Borderlands Redux, scindée en deux parties qu'AGD a partagé en les collant dans le mauvais ordre... Mais qu'est-ce donc ? Eh bien, du même jeu épisodique paru sur PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC, Android et iOS, mais disposant de certains ajouts listés dans cette vidéo à la qualité vraiment pas terrible. De ce que nous comprenons de ces quelques passages, nous aurons donc droit à des commentaires des développeurs, une petite visite du World of Curiosities du premier chapitre, une galerie de concept arts non utilisés, ainsi que plusieurs minutes de contenu inédit (Jean Michel cadrage aurait pu faire mieux sur ce coup) et un mini-épisode bonus.

Encore mieux, ce Tales from the Borderlands Redux est attendu en 2020 sur des plateformes non spécifiées. La mention de cette fameuse année laisse d'ailleurs sa place à un simple 2, teasant ainsi une suite qui avait déjà fait l'objet d'une rumeur récemment. Vivement une annonce en bonne et due forme de Gearbox et 2K !

