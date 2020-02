RUMEUR : Tales from the Borderlands 2 en développement chez Telltale Games

Vous le savez, Telltale Games a fermé ses portes en 2018, avant de revenir après avoir été racheté par LCG Entertainment l'été dernier. Le studio a officialisé une seconde fois The Wolf Among Us 2, a publié le DLC Batman: Shadows Mode et a même ressorti les The Walking Dead sur Steam. Bref, la machine est relancée.

Mais en plus de The Wolf Among Us 2, Telltale développerait Tales from the Borderlands 2, suite du jeu épisodique hilarant sorti en 2015 et basé sur la franchise de Gearbox et 2K Games. C'est du moins ce que laisse penser Hereitismydude, internaute de Reddit ayant déjà fait fuiter la suite de The Wolf Among Us et le DLC pour les jeux Batman. Une source visiblement très fiable qui fait également mention de Poker Night 3, Telltale développant également des jeux de poker, cet opus pourrait être un reboot et débarquer dès cette année.

Concernant Tales from the Borderlands 2, il faudra apparemment attendre plusieurs années avant de le voir sortir dans nos machines, mais The Wolf Among Us 2 pourrait quant à lui débarquer dès 2021. Affaire à suivre.