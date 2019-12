The Telltale Batman: Shadows Edition, trailer et sortie immédiate pour le DLC qui change le gameplay et les graphismes

Telltale Games a refait surface aux Game Awards 2019 avec The Wolf Among Us 2, mais dans le même temps, la rumeur voulait que le studio soit prêt à sortir une nouvelle version de ses jeux Batman. The Telltale Batman: Shadows Edition n'était pas qu'un bruit de couloir, car il vient de paraître sur plusieurs consoles.

Pour faire simple, la nouveauté du jour, c'est le DLC Batman: Shadows Mode, qui pour 3,99 € vous permet de revivre Batman: The Telltale Series ou Batman: The Enemy Within avec « un gameplay réajusté et des textures remises au goût du jour ». Vous pouvez apprécier le résultat en images ou en vidéo, pour un rendu sombre qui n'est pas sans rappeler le cinéma de Frank Miller. Vous devez posséder au moins un épisode de la première ou la deuxième saison pour acheter l'extension, mais celle-ci sera appliquée à l'ensemble des deux jeux si vous vous les procurez maintenant ou plus tard.

Histoire de permettre aux nouveaux arrivants de se plonger directement dans cette aventure revisitée, un bundle justement nommé The Telltale Batman: Shadows Edition est vendu pour 29,99 €, et comprend Batman: The Telltale Serie, Batman: The Enemy Within et le DLC Batman: Shadows Mode.

Tout ce beau petit monde est disponible à l'achat maintenant sur Xbox One et PC via Steam, et sera vendu sur l'Epic Games Store, PS4 et Switch « dans un futur proche ».