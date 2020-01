The Walking Dead : les jeux de Telltale de retour sur Steam

Les choses bougent concernant la série The Walking Dead de Telltale Games, terminée grâce à Skybound Games. À la fermeture du studio, les jeux avaient disparu de plusieurs boutiques en ligne, et The Walking Dead : L'Ultime Saison était à son retour exclusif à l'Epic Games Store.

Cette exclusivité n'était finalement que temporaire, et Skybound Games vient d'annoncer cette semaine que les quatre saisons principales de The Walking Dead sont désormais de retour sur Steam, ainsi que le spin-off avec Michonne. Une bonne chose pour les joueurs, même si les fans ont sans doute déjà craqué pour la version sur l'Epic Games Store, voire sur Steam avant son retrait.

Pour rappel, The Walking Dead : Saison 2 et The Walking Dead: A New Frontier ont également débarqué cette semaine sur l'eShop des Switch, ce qui devrait marquer la fin des mésaventures de ces jeux.

Lire aussi : TEST de The Walking Dead : L'Ultime Saison, notre avis après le dernier épisode, Retrouvailles