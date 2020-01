The Walking Dead : la Saison 2 et A New Frontier enfin disponibles sur Switch

L'aventure des The Walking Dead de Telltale Games est compliquée à suivre, surtout depuis que le studio a fermé brusquement ses portes. Mais Skybound Games est là pour contenter les fans et a terminé la saga, tout en proposant les précédentes saisons sur Switch.

Sauf que jusqu'à aujourd'hui, seules la première et la dernière saison de The Walking Dead étaient disponibles sur l'eShop, les saisons 2 et 3 devaient arriver en septembre, mais ont été repoussées au dernier moment. Fort heureusement, l'attente est terminée, Skybound a partagé aujourd'hui une bande-annonce pour indiquer que The Walking Dead : Saison 2 et The Walking Dead: A New Frontier sont disponibles sur l'eShop, au prix de 14,99 € chacun.

Les joueurs sur la console de Nintendo ont donc désormais accès aux quatre saisons principales de The Walking Dead, mais malheureusement, le spin-off avec Michonne ne semble pas au programme sur Switch.

