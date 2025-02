RUMEUR sur Elden Ring Nightreign : un mois de sortie en fuite et une officialisation imminente pendant un PlayStation State of Play

Lors de la cérémonie des Game Awards 2024, Bandai Namco et FromSoftware ont surpris tout le monde en dévoilant Elden Ring Nightreign, un stand-alone coopératif axé sur la survie et les combats. Le titre se laissera approcher très prochainement au travers d'un test réseau sur consoles, mais nous pourrions avoir droit à des informations peu avant.

Selon les informations de Tom Henderson (Insider Gaming), les studios dévoileraient la date de sortie d'Elden Ring Nightreign le 12 février prochain, soit deux jours avant le lancement de la phase de test, qui aura lieu du 14 au 17 février. Chose intéressante, plusieurs rumeurs évoquent également la diffusion d'un PlayStation State of Play la semaine prochaine, possiblement le 14 février, Bandai Namco pourrait y diffuser une bande-annonce pour mettre en lumière le titre et sa date de sortie.

Enfin, Tom Henderson affirme que la sortie d'Elden Ring Nightreign se ferait à la fin du mois de mai 2025 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Bien évidemment, tout cela est à prendre avec des pincettes et le lancement dépendra sans doute de la fiabilité des serveurs pendant la phase de test. Pour rappel, les Action-RPG dark fantasy de FromSoftware sont réputés pour les fonctionnalités en ligne à la ramasse, rendant les combats PvP horripilants, le studio japonais a un gros défi à relever de ce côté-là.

En attendant d'avoir des informations officielles sur ce spin-off, vous pouvez retrouver Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition à partir de 49,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.