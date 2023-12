RUMEUR sur Elden Ring : des périodes de sortie en fuite pour L'ombre de l'Arbre-monde, des manettes et une 2e extension

En février dernier, Bandai Namco et FromSoftware frappaient fort en officialisant une extension pour le GOTY 2022 qu'est Elden Ring. Un unique visuel et un nom, Shadow of the Erdtree ou L'ombre de l'Arbre-monde en français, c'est tout ce que nous avions alors eu à nous mettre sous la dent. Rien de plus normal, puisque c'est Armored Core VI: Fires of Rubicon qui a été sous le feu des projecteurs les mois suivants. Lors du bilan financier de la maison-mère du studio (Kadokawa) en mai dernier, le DLC n'était pas mentionné pour une sortie durant l'année fiscale en cours actuellement, laissant penser qu'il ne sortirait pas d'ici le 31 mars 2024. En début de mois, lors des PlayStation Awards 2023, le producteur Yasuhiro Kitao évoquait le fait que le développement se passait bien, sans plus de précision. Eh bien, voici qu'un leak assez sérieux nous dévoile à priori la période de sortie de ce contenu, mais pas seulement.

Selon un post sur Reddit et des visuels depuis supprimés, mais repartagés par Wario64, une collaboration entre Bandai Namco et Thrustmaster pour des manettes aux couleurs d'Elden Ring devrait voir le jour. Là où cela devient intéressant, c'est que le pad doré ESWAP X 2 Elden Ring « Generic » Limited Edition verrait le jour en février 2024 pour un lancement synchronisé avec l'extension Shadow of the Erdtree et l'anniversaire du jeu, sorti pour rappel le 25 février 2022. Oui, L'ombre de l'Arbre-monde pourrait donc être disponible dans deux mois !

Mais attendez, ce n'est pas tout. Deux autres potentielles manettes en édition limitée rouge et bleue aux couleurs de Malenia et Ranni seraient envisagées pour l'année 2025. Outre les apparences qui ne seraient pas forcément les designs définitifs, il est fait mention qu'elles sortiraient avec une prochaine extension, voire sortie majeure dans l'univers d'Elden Ring. Oui, cela signifie que FromSoftware prévoirait donc un deuxième gros DLC ou carrément un Elden Ring 2 pour 2025.

Vous trouverez ci-dessous les captures d'écran complètes du site DataBlitz, là encore postées sur Reddit, qui affichait les accessoires et dont la page n'est plus accessible.

Devant tant de preuves, difficile de ne pas y croire. Reste à savoir si les informations communiquées par cette enseigne sont exactes.

Sachant que la première mondiale du concert Elden Ring Symphonic Adventure aura lieu le mois prochain à Paris, serait-il possible que l'annonce de la date de sortie de L'ombre de l'Arbre-monde y soit dévoilée en grande pompe ? Cela serait assurément un très beau cadeau pour les fans présents sur place.

Vous pouvez vous procurer Elden Ring sur Amazon à partir de 34,90 € ou à 53,99 € sur PC chez Gamesplanet.