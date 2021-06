RUMEUR sur Elden Ring : une date pour la prochaine apparition du nouveau FromSoftware

Vu la côte des Dark Souls et de Bloodborne, Elden Ring est clairement l'un des jeux les plus attendus de ces prochaines années. L'annonce d'un partenariat entre FromSoftware et George R. R. Martin (Le Trône de Fer) a mis la Toile en ébullition à l'E3 2019, mais Bandai Namco n'a pas donné de nouvelles du projet depuis. Un possible trailer de gameplay a entretemps fuité, mais les bruits de couloirs veulent qu'il s'agisse d'une séquence qui commence à dater, utilisée en interne.



I'm feeling optimistic about Elden Ring today. https://t.co/JJUhL8hCER — Jeff Grubb (@JeffGrubb) June 2, 2021

Alors, à quand le retour médiatique ? Beaucoup ont désormais les yeux rivés vers l'E3 2021 qui débute la semaine prochaine, et ils ont peut-être raison. Le compte EldenRingUpdate a en effet posté un acrostiche le 2 juin, laissant penser à une révélation dans « Eight days », 8 jours en bon français. Le 10 juin, ce sera le Summer Game Fest 2021 Kickoff Live!, et Jeff Grubb de VentureBeat, habitué des leaks, mais pas toujours infaillible non plus, semble aussi savoir que Elden Ring sera montré à cette date lors de l'évènement de Geoff Keighley. De but en blanc, il a déclaré sur Twitch : « Keighley has it », en parlant du titre de FromSoftware. Et forcément, qui dit présence à une conférence dit trailer inédit...

Elden Ring va-t-il revenir sur le devant de la scène jeudi prochain ? Nous le saurons mécaniquement à cette date-là au plus tard, à moins qu'une autre fuite n'ait lieu avant cela ! Pour patienter, vous pouvez vous procurer Dark Souls Trilogy à partir de 51,07 € sur Amazon.fr.

