MAJ Elden Ring : un possible trailer de gameplay en fuite, plus d'une minute de scènes inédites à découvrir

Le concept d'Elden Ring est aussi simple que dévastateur : il s'agira d'un jeu développé par FromSoftware, parents des Dark Souls, dont l'univers est conçu en collaboration avec George R. R. Martin (Game of Thrones). Il a été révélé par un teaser à l'E3 2019, mais depuis, il fait davantage parler pour son mutisme que pour ses apparitions. Une chose est sûre : le projet est toujours d'actualité, et le développement avance tranquillement.

I know lots of people are desperate for Elden Ring news. I don't know much about it (except that it's been delayed a bunch). But there is strong evidence floating around that the game will be shown relatively soon. It's not going to pull a Winds of Winter. Elden Ring has pages — Jason Schreier (@jasonschreier) February 28, 2021

Alors à quand diable le retour médiatique ? Il y a quelques jours, Jason Schreier de Bloomberg a laissé entendre que le jeu « sera montré relativement bientôt ». Dans le même temps, une autre rumeur colportée par Paul Thurrott faisait état d'une conférence gaming organisée par Microsoft le 23 mars 2021, et certains espéraient qu'Elden Ring y soit montré : problème, Aaron Greenberg de Microsoft a confirmé qu'un tel évènement n'aurait pas lieu.

Just to set expectations: this is not happening. There are always things we have in the works, but nothing coming soon that would feature game announcements or world premieres like this. https://t.co/nO868SCbpZ — Aaron Greenberg ????????‍♂️????U (@aarongreenberg) February 28, 2021

Aujourd'hui, nouveau rebondissement avec... la fuite d'un trailer de gameplay pour Elden Ring ! Celui-ci n'est pas encore largement diffusé sur la Toile, et pour des raisons de droit d'auteur, il est possible que nous ne le partagions pas s'il l'était. En revanche, Andy Robinson de VGC a pu le visionner, car il a été diffusé dans l'un de ses groupes de discussion, et la séquence leakée est un extrait off-screen d'une bande-annonce montrant des séquences in-game, pour des combats de mêlée et des affrontements contre des boss. Des duels contre un dragon cracheur de feu et un épéiste sont visibles, tout comme des batailles à dos de cheval dans des environnements plus larges.

This is what I meant when I said there’s tangible evidence we’ll see it soon: https://t.co/ZdAT2IYiHo — Jason Schreier (@jasonschreier) March 1, 2021

VGC en profite pour glisser que, selon des sources proches du développement, le processus créatif a été fortement ralenti par le COVID-19, et qu'il était peu probable qu'Elden Ring sorte en 2021. Toujours est-il que la bande-annonce en question devrait donc probablement être bientôt révélée en version officielle, histoire de nous donner du grain à moudre. D'ici là, Bloodborne est disponible à partir de 18,63 € sur Amazon.fr.

Mise à jour : sans surprise, la vidéo a fini par tourner sur la Toile ces dernières heures, nous permettant de découvrir ce qui serait donc les premières images de gameplay d'Elden Ring ! Certains affirment qu'il s'agirait d'une séquence datant de l'année dernière, et qu'un trailer d'une version plus récente serait bientôt dévoilé. La séquence a été partagée sous plusieurs formes, mais le format le plus long que nous ayons pu trouver est celui diffusé par hanoody_89 sur Twitter. Il a également montré ce qui parait être des démonstrations techniques sans mise en scène.