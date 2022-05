Kerbal Space Program 2 encore repoussé, rendez-vous en 2023

La course est lancée entre la conquête de Mars et le développement de Kerbal Space Program 2 par Intercept Games. Le titre d'exploration spatial avait été dévoilé lors de la gamescom 2019, il devait alors sortir l'année suivante, mais depuis, il enchaîne les reports : 2021, 2022... et maintenant 2023.

Nate Simpson, directeur créatif du jeu, vient en effet de prendre la parole dans une nouvelle vidéo pour expliquer que son équipe développe un jeu de haute qualité avec une grande complexité technique, des graphismes « sans pareil » et un univers riche et intéressant, tout en s'assurant qu'il tourne correctement sur un maximum de machines. Un projet ambitieux qui demande du temps, Kerbal Space Program 2 est désormais attendu en début d'année 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Les fans devront donc patienter encore quelques mois supplémentaires pour découvrir cette suite. Le premier Kerbal Space Program est quant à lui disponible contre 35,99 € sur Gamesplanet.