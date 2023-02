BON PLAN sur Gamesplanet : Kerbal Space Program 2, Wo Long: Fallen Dynasty et Destiny 2 : Éclipse en promotion

Gamesplanet profite du début de la semaine pour mettre en avant plusieurs jeux, déjà disponibles ou en précommande, avec de petites réductions. Le revendeur agréé rappelle pour commencer que Kerbal Space Program 2 vient de sortir en Early Access, et il est disponible à 44,99 € (-10 %).

Du côté des précommandes, Wo Long: Fallen Dynasty, par les développeurs de Ninja Gaiden et Nioh, est affiché à 59,49 € (-15 %) en version standard et à 80,74 € (-15 %) en édition Deluxe. Cette dernière rajoute l'artbook et la bande originale numériques ainsi que l'abonnement saisonnier avec les trois futurs DLC Bataille de Zhongyuan, Conquérant de Jiangdong et Soulèvement à Jingxiang ainsi que l'armure Qinglong. Au passage, tous les joueurs précommandant Wo Long: Fallen Dynasty, qu'importe la version, obtiendront les armures Zhuque et Baihu en cadeau. La date de sortie du jeu de Team Ninja est fixée au 2 mars prochain.

De son côté, Patch Quest sera vendu le jour de sa sortie, le 2 mars également, à 9,74 € (- 35 %), idem pour King of the Castle à 4,49 € (-10 %). Enfin, Destiny 2 : Éclipse sort aujourd'hui et est proposé à 44,99 € (-10 %), tandis que le bundle avec l'extension et le Pass Annuel est disponible contre 89,99 € (-10 %).