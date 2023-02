Destiny 2 : Éclipse s'offre un ultime trailer pour faire grimper la hype et l'équipe musicale discute de l'OST, déjà disponible à l'écoute

Nous sommes désormais à moins de 24 heures du lancement de Destiny 2 : Éclipse et l'An 5 a d'ores et déjà pris fin, puisque le jeu est en maintenance jusqu'au reset à 18h00 ce mardi. Bungie n'a eu de cesse de faire monter la hype ces derniers jours, avec évidemment le trailer de lancement de l'extension diffusé au State of Play, qui annonçait la couleur avec le Témoin à nos portes, attaquant le Voyageur. Le studio a également mis en ligne des vidéos tirées de son instructif ViDoc, mais ce n'est pas tout. Non, rien concernant la Saison de la Résistance pour le moment, mais une bande-annonce inédite baptisée « Ralliez tous les Gardiens », dont la première partie ferait une excellente introduction en jeu si ce n'est pas déjà le cas.

Les différentes destinations où nous avons posé les pieds dans le système solaire défilent ainsi tour à tour alors que les Pyramides apparaissent autour d'elles, avec Europe en premier plan, puis Io (plus accessible depuis la fin de la Saison de l'Arrivée), la Terre et la Lune, Mars, Nessos et enfin Neptune, notre prochaine destination. Zavala explique clairement que le Témoin manie les Ténèbres et est celui responsable de la Chute, tandis que des citations des autres personnages principaux suivent. Celle d'Elsie, que les joueurs connaissent si bien à force, est reprise d'Au-delà de la Lumière, avec dans la version anglaise la voix d'Uldren en plus. Pour Ikora, il s'agit d'un extrait de son discours enflammé suite à la mort de Cayde-6 dans Renégats, qui colle parfaitement avec le fait que tous les Gardiens vont devoir faire front commun pour espérer s'en sortir. Quant à notre Spectre, il avait dit ça dans Bastion des Ombres juste avant d'entrer dans la Pyramide lunaire. À ces belles paroles porteuses d'espoir, les multiples voix du Témoin sont dignes d'un Thanos débarquant face aux Avengers. Et dire que le dénouement de la saga n'est que dans un an avec La Forme Finale.

Par ailleurs, une autre vidéo peut être visionnée, s'attardant sur la musique du jeu, avec les commentaires de Michael Sechrist, Josh Mosser, Skye Lewin et Michael Salvatori expliquant ce qu'ils ont voulu faire ressentir au travers de la bande-son d'Éclipse, puis la manière dont l'enregistrement est effectué avec la méthode du striping. À ce sujet, vous pouvez déjà découvrir le nouveau thème principal (Lightfall) en ouvrant le client du jeu une fois la mise à jour téléchargée. Sony Music a de son côté partagé les différents morceaux de l'OST sur sa chaîne YouTube, à retrouver en pages suivantes. Rassurez-vous, leurs titres n'ont dans l'ensemble à priori rien pouvant être qualifié de spoiler, même si liés aux musiques, ils peuvent mener à bien des interrogations...

Si vous souhaitez vous procurer Destiny 2 : Éclipse sur PC, Gamesplanet propose l'extension à partir de 44,99 €. Vous trouverez un rappel des éditions et de leur contenu dans notre article paru l'été dernier.

