Wo Long: Fallen Dynasty nous plonge dans le chaos avec sa bande-annonce de lancement

La semaine prochaine, Team Ninja et Koei Tecmo vont lancer le nouveau jeu masocore prenant place dans la Chine des Trois Royaumes, Wo Long: Fallen Dynasty. Ce jeu d'action dans la veine des Nioh s'est déjà montré à bien des reprises pour faire la part belle à son scénario, ses personnages mythiques et féroces créatures folkloriques. Forcément, il a désormais droit à une bande-annonce de lancement pour nous rappeler sa sortie imminente et faire grimper l'attente.

L'intensité de l'action et la noirceur de cet univers sont palpables durant ces quelques secondes stylisées qui font la part belle aux affrontements exigeants qui nous attendent, avec une légère touche d'élégance sur la fin. En plus de l'habituel récapitulatif des éditions disponibles et autres bonus, la vidéo rappelle également qu'une démo est accessible à compter de ce vendredi 24 février, et ce jusqu'au 27 à 8h59. N'hésitez pas à consulter notre article dédié pour tout savoir sur ce qu'elle propose.

Wo Long: Fallen Dynasty est donc attendu le 3 mars sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Vous pouvez le précommander sur Amazon à partir de 49,99 €.