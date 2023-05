Wo Long: Fallen Dynasty, 1 million de ventes et 3,8 millions de joueurs pour l'Action-RPG de Team Ninja

Avant même la mode des Souls-like, Team Ninja et Koei Tecmo aimaient les jeux d'action exigeants, les studios sont connus pour les Ninja Gaiden, et plus récemment pour les Nioh, qui comptent sept millions d'exemplaires vendus dans le monde. Et ils ont fait leur grand retour en début d'année avec Wo Long: Fallen Dynasty.

Action-RPG prenant place dans la Chine des Trois Royaumes, Wo Long: Fallen Dynasty s'inspire des mythes locaux et propose encore une fois un gameplay exigeant, ce qui a séduit les joueurs. Team Ninja et Koei Tecmo viennent d'annoncer que Wo Long: Fallen Dynasty a dépassé le million d'exemplaires vendus sur PC, PlayStation et Xbox, un joli succès commercial. Mais surtout, le jeu compte plus de 3,8 millions de joueurs, grâce à sa présence dans le PC/Xbox Game Pass depuis le jour de sa sortie.

Les studios sont ravis de ces chiffres après deux mois seulement et rappellent que des DLC arriveront prochainement, avec d'abord le pack Bataille de Zhongyuan en juin 2023, puis deux autres packs spéciaux après coup. Vous pouvez retrouver Wo Long: Fallen Dynasty à 59,49 € sur Gamesplanet.