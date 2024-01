Wo Long: Fallen Dynasty bientôt de retour, quoi de beau dans cette Complete Edition ?

En mars 2023, Team Ninja et Koei Tecmo lançaient Wo Long: Fallen Dynasty, un jeu de rôle et d'action dans un univers de dark fantasy qui a séduit de nombreux joueurs. Mais les studios n'ont pas dit leur dernier mot et viennent d'annoncer l'arriver dans quelques jours d'une Complete Edition.

La date de sortie de Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition est fixée au 7 février 2024 sur PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Cette nouvelle version inclura l'intégralité du Season Pass, dont des armes, régions, monstres et contenu de fin de jeu, mais pas seulement. Les développeurs font le point sur ce qu'inclura Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition :

Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition comprendra tous les contenus des trois packs de DLC, « Bataille de Zhongyuan », « Conquérant de Jiangdong » et « Soulèvement à Jingxiang », ainsi que le contenu de fin de jeu, « L’aventure de mille miles ». Seront inclus de nouveaux personnages issus des armées de Cao Cao, Sun Ce et Liu Bei, mais également de nouveaux types d’armes (le ceste, l’épée longue et le fouet), de nouvelles régions, nouveaux Animaux Totem, des niveaux de difficulté plus exigeants, et des fonctionnalités étoffées. L’Édition Complète proposera également les équipements et régions issus des collaborations avec Nioh 2, NARAKA: BLADEPOINT et Lies of P. De plus, les équipements « Armure Baihu », « Armure Zhuque » et « Armure Qinglong », initialement disponibles en bonus exclusifs lors de la sortie originale de Wo Long: Fallen Dynasty, seront inclus dans l’Édition Complète. L’objet « Mémoires du Grand Historien », indiquant les emplacements des Drapeaux de repères sur la mini-carte, sera également disponible. Afin de célébrer la sortie prochaine de Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition, et en commémoration de la sortie du jeu original, un nouvel ensemble d’équipement exclusif, « Armure de Xuanwu », sera offert à tous les joueurs possédant le jeu principal ainsi qu’à tous ceux qui achèteront la Complete Edition.

Pour finir, sachez qu'une démo de Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition sera disponible à partir du 7 février prochain également, mais uniquement sur PC, avec la possibilité de transférer sa sauvegarde dans la version complète si vous décidez de l'acheter. Vous pouvez retrouver le jeu de base à partir de 44,63 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.