Lies of P : une date de sortie romantique pour le DLC collaboratif avec Wo Long: Fallen Dynasty

Neowiz Games et Team Ninja s'étaient rapprochés pour développer des contenus additionnels collaboratifs dans leurs jeux de rôle et d'action Lies of P et Wo Long: Fallen Dynasty. Ce dernier a déjà accueilli son DLC, qui est d'ailleurs inclut dans la Complete Edition qui sort aujourd'hui, mais les joueurs du Souls-like inspiré de Pinocchio attendent encore.

Les fans n'ont pas été oubliés, Neowiz Games et Round8 Studio annoncent que la date de sortie du DLC inspiré de Wo Long: Fallen Dynasty est fixée au 14 février prochain dans Lies of P. Ce contenu additionnel sera totalement gratuit et permettra de s'équiper d'armes et armures inédites, dont l'Azure Dragon Crescent Glaive, l'Armor of the Honorable et le Bandana of the Honorable. Nous avons déjà droit à un aperçu de tout cela dans la bande-annonce ci-dessus.

Lies of P est pour rappel disponible sur PC, PlayStation et Xbox à partir de 41,49 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac, une suite a déjà été confirmée par les développeurs.