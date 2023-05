One Piece Odyssey : une date de sortie et plusieurs personnages connus de la licence dans un trailer du DLC Reunion of Memories

Bandai Namco et ILCA n'en ont pas encore terminé avec One Piece Odyssey, puisqu'un DLC doit encore voir le jour, inclus dans l'édition Deluxe numérique. Nous en avons découvert les grandes lignes le mois dernier, bande-annonce à l'appui, qui avait de quoi laisser perplexe. En effet, Reunion of Memories nous promettait alors une histoire prenant place juste avant la fin du jeu avec une mystérieuse Lim vêtue de noir, manipulant des cubes tout aussi sombres, et des ennemis déjà terrassés plusieurs fois revenant encore plus fort au sein des mêmes environnements. La présence d'Ener venait toutefois nous titiller et il ne sera pas seul, tant mieux.

En effet, Reunion of Memories nous mettra également face à Dracule Mihawk accompagné de Perhona sous son apparence pré-ellipse, et nous verrons enfin la moustache de Barbe Blanche contrairement au jeu de base... Pas sûr que cela soit suffisant pour intéresser les joueurs, mais c'est tout de même mieux que rien. Ce DLC sera lancé dans deux semaines, le jeudi 25 mai, sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC.

Si One Piece Odyssey vous intrigue, n'hésitez pas à jeter un œil à nos impressions, et si vous voulez craquer, il est vendu à partir de 48,22 € sur Amazon.

