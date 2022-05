CINEMA : One Piece Film RED, une date de sortie en France et une étonnante transformation pour un personnage connu dévoilées

Source: Pathé Films et Toei Animation

Source: Pathé Films et Toei Animation

Le 6 août prochain, les habitants de l'Archipel vont pouvoir découvrir en salles One Piece Film RED, le nouveau long-métrage de la licence dont l'intrigue mettra en scène une certaine Uta, décrite comme la fille de Shanks le Roux. Nous avions pu découvrir cela lors de la diffusion d'une bande-annonce teaser au mois d'avril, la seule à ce jour. Forcément, les fans à travers le monde n'attendent qu'une chose, savoir s'ils pourront en profiter au cinéma et surtout à quelle date. Eh bien, nous avons déjà la réponse concernant la France et elle a de quoi faire plaisir.

C'est par un communiqué de presse que nous apprenons que One Piece Film RED sera distribué en France par Pathé Films, donc à minima dans les salles Pathé Gaumont, et ce quelques jours seulement après le Japon, puisque sa date de sortie est calée au 10 août !

Luffy et son équipage s'apprêtent à assister à un festival de musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va monter sur scène pour la première fois. Celle qui n'est autre que la fille du légendaire pirate Shanks Le Roux va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien changer le monde...

En plus de cette très bonne nouvelle, le compte Twitter japonais a dévoilé plus tôt cette semaine un personnage inédit à l'allure pourtant familière, repris par Toei Animation dans la foulée. Son nom ? Sunny-kun, qui n'est autre qu'une transformation du Thousand Sunny, l'actuel navire de l'équipage de Luffy ! Forcément, les spéculations vont bon train et nos héros vont sans doute être confrontés à un antagoniste capable de rendre vivants les êtres inanimés (à moins qu'il ne s'agisse d'Uta ?) puisque nous sommes loin d'une apparence de Klabautermann. Ce qui est sûr, c'est que Chopper a de la concurrence ! Uta lorsqu'elle était enfant a aussi eu droit à ses illustrations crayonnées réalisées par Eiichirō Oda.

Les 101 tomes actuels de One Piece parus en France sont en vente à la Fnac au prix de 6,90 € l'unité.

