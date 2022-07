CINEMA : One Piece Film RED, de l'action et du drame dans une deuxième bande-annonce

Nous sommes le 22 juillet 2022 et fêtons donc le One Piece Day. Pour ce 25e anniversaire, ce sont deux lives qui ont été prévus, celui de la première journée venant de se conclure avec la diffusion de la deuxième bande-annonce de One Piece Film RED, juste après que nous ayons pu assister à l'évènement d'avant-première mondiale du long-métrage au Nippon Budokan et que les chanceux sur place doivent actuellement se régaler en le regardant. La précédente avait été l'occasion de découvrir l'ampleur de la collaboration musicale entre divers artistes japonais et la chanteuse Ado prêtant sa voix à Uta lorsqu'elle fait le show sur scène, que vous pouvez retrouver dans notre article dédié avec même la VF si c'est votre truc. Et rassurez-vous, ce trailer du jour n'en montre pas trop, mais a tout de même de quoi exciter. Vous pouvez d'ailleurs activer les sous-titres pour comprendre ce qui se dit.

Le concert d'Uta est forcément au cœur de la vidéo devant une foule en délire sur l'île d'Elegia. Sauf qu'il faut bien un peu de tension pour pimenter le tout, et il semble que la fille de Shanks va être mise en danger d'une quelconque manière, tandis que Gordon livrera des détails sur son passé. Visiblement, l'Empereur a abandonné Uta, mais rien n'est jamais si simple surtout dans le monde de One Piece. De la bagarre, il y en aura forcément, avec des scènes d'action dont l'une montre Franky contre Oven ! Un passage très énigmatique nous montre également des espèces de robots ou êtres parfaitement inconnus, sans doute liés à l'inévitable menace du film. Nous découvrons aussi pour la première fois la chanson Where the Wind Blows (Kaze no Yukue) composée par Hata Motohiro.

Par ailleurs, vous pouvez retrouver en page suivante les derniers visuels dédiés aux personnages annoncés au casting, qui son décidément fort nombreux, et ci-dessous les clips de deux autres chansons du film interprétées par Ado : 私は最強 (« je suis la plus forte ») et 逆光 (« rétroéclairage »).

One Piece Film RED sortira dans les salles nippones le 6 août et dès le 10 août en France. D'ici là, espérons que les chanceux l'ayant vu ne viennent pas spoiler tout le monde sur les réseaux... Les tomes de One Piece sont en vente à la Fnac si vous souhaitez parfaire votre collection.