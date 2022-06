CINEMA : One Piece Film RED, une première véritable bande-annonce musicale riche en nouveautés et une liste d'artistes dévoilée

Même si le mois de juillet sera bien morne pour les fans de One Piece en l'absence du manga, son auteur Eiichirō Oda prenant une pause après le chapitre 1053 du 20 juin (19 sur les plateformes légales de lecture) avec une reprise prévue le 25 juillet qui marquera le début de la fin, l'été sera tout de même bien chaud avec la sortie début août de One Piece Film RED. Ce dernier sortira quelques jours seulement après son arrivée dans les salles japonaises en France, comme nous l'avons récemment appris, et n'avait jusqu'à présent eu droit qu'à deux teasers, dont celui introduisant le personnage d'Uta, la fille de Shanks. C'est donc avec joie que nous accueillons la bande-annonce du jour, qui donne enfin davantage de contexte au long-métrage.

Oui, vous ne rêvez pas, Luffy avait déjà rencontré Uta dans sa jeunesse, de quoi canoniser son existence dans le manga même si les évènements du film ont peu de chance de l'être. Et évidemment, c'est lui qui va vendre la mèche au public en dévoilant sa filiation. Le fameux Sunny-kun apparaît également dans cette vidéo et certains membres de l'équipage peuvent être vus en action, de quoi satisfaire tout le monde. Mais surtout, nous découvrons la chanson thème du film, New Genesis, qui est interprétée par la chanteuse Ado et donc par le personnage d'Uta, qui sera sinon doublée par Kaori Nazuka. La présentation qui a eu lieu sur YouTube (uniquement en japonais) a également introduit Kenjirō Tsuda qui donnera vie à Gordon. Un synopsis a aussi été dévoilé :

Uta - la chanteuse la plus aimée au monde. Sa voix, avec laquelle elle chante tout en cachant sa véritable identité, a été décrite comme « d'un autre monde ». Elle apparaîtra en public pour la première fois lors d'un concert live. Alors que la salle se remplit de toutes sortes de fans d'Uta - des pirates excités, la Marine qui surveille de près et les Chapeaux de Paille dirigés par Luffy qui sont simplement venus pour profiter de sa performance sonore - la voix que le monde entier attendait est sur le point de résonner. L'histoire commence par le fait choquant qu'elle est « la fille de Shanks ». Uta se tient sur scène, avec le souhait ordinaire de « rendre le monde heureux avec ma musique ». Il y a Gordon, un personnage mystérieux qui connaît le passé d'Uta, et des aperçus de l'ombre de Shanks. Sur Elegia, l'île de la musique, Luffy et Uta se réunissent pour la première fois depuis leur dernière rencontre il y a 12 ans au village de Fuchsia.

Un poster inédit a aussi été présenté, dessiné par Oda et qui servira également d'illustration de couverture à un livret offert aux spectateurs japonais, le « Tome 4 milliards », du moins aux 3 millions de chanceux pouvant le récupérer. Ce dernier ne devrait à priori pas contenir de chapitre inédit, mais seulement des croquis du mangaka. D'autres artistes ont également été confirmés à la bande-son du film en ayant composé chansons inédites chantées par Ado, à savoir Hiroyuki Sawano, le groupe Mrs. GREEN APPLE, Vaundy, le DJ Yasutaka Nakata, le duo FAKE TYPE., Yuta Orisaka et Motohiro Hata. Leurs compositions seront dévoilées dans les semaines à venir, le planning étant disponible en page suivante avec des illustrations de personnages apparaissant dans le film, diffusées ces derniers jours.

Enfin, vous pouvez retrouver ci-dessous la chanson en entier et un teaser du clip de New Genesis, ainsi qu'une vidéo où Uta, reproduite en 3D, parle durant plusieurs minutes, des sous-titres français étant disponibles.

One Piece Film RED sortira en salles le 6 août 2022 au Japon et le 10 août en France. Les tomes du manga peuvent eux être achetés à la Fnac.

