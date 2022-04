CINEMA : One Piece Film RED dévoile ses premières scènes et la fille de Shanks, Uta, dans un 2e teaser !

Le phénomène mondial One Piece n'est pas près de s'estomper et encore moins de se calmer sur les réseaux, la moindre concernant le manga ou l'anime devenant rapidement une tendance. Pour patienter avant le chapitre 1047, les fans ont de quoi faire ce mercredi avec des nouvelles de One Piece Film RED, le prochain long-métrage qui fera intervenir Shanks le Roux. Son annonce avait été accompagnée d'un teaser ne montrant aucune scène, juste un artwork d'un personnage féminin inédit, qui a depuis eu droit à un poster, à voir en page suivante avec ceux de l'équipage de Luffy dévoilés ces derniers jours. Nous connaissons désormais son nom et surtout le rôle qu'elle jouera dans cette histoire inédite, qui sera loin d'être anodin.

Un deuxième teaser trailer vient d'être diffusé par la Toei et a de quoi exciter les aficionados de l'œuvre d'Eiichirō Oda. En effet, nous apprenons que cette jeune femme appelée Uta et qualifiée de plus grande cantatrice du monde de One Piece n'est autre que la fille de Shanks ! Parmi ces premiers extraits, nous retrouvons Koby et Hermep prenant visiblement part à l'un de ses concerts, sans doute infiltrés puisque ce dernier tient un Den Den Mushi, l'Amiral en chef Akainu toujours aussi énervé, Law et Bepo (visiblement très fan d'Uta), mais aussi Bartolomeo, l'un des capitaines de la Grande flotte du Chapeau de Paille.

La scène où Uta est enfant nous indique qu'au moins un flashback de cette période est prévu, avec un Shanks déclarant qu'elle sera toujours sa fille adorée même s'il est loin à voguer sur les flots, mais aussi que la paix et l'égalité n'existent pas... Et concernant Luffy, il va comme à son habitude agir en apprenant que la fille de son mentor se comporte mal. Est-ce que Gordon, le nouveau personnage révélé dans la foulée et visible dans la vidéo, a quelque chose à voir avec ça ? Sans doute, mais il faudra en voir plus pour que les pièces du puzzle commencent à s'imbriquer.

La date de sortie de One Piece Film RED est fixée au 6 août 2022 dans les salles de l'Archipel, espérons qu'il ne faille pas patienter trop longtemps pour le découvrir par chez nous. Par ailleurs, si vous aviez loupé l'annonce, l'acteur qui incarnera Shanks dans la série live-action One Piece a récemment été dévoilé. Du côté des jeux vidéo, vous pouvez acheter One Piece: Pirate Warriors 4 à 19,99 € sur Amazon, en attendant le jeu de rôle prévu pour cette année.

