NETFLIX : One Piece, date de sortie et première bande-annonce teaser pleine de promesses pour la série live-action

Cela fait déjà près de cinq ans qu'une adaptation live-action de One Piece a été annoncée, à destination de Netflix. Depuis, nous avons pu découvrir une partie de son casting ou encore certains de ses décors. La diffusion de ses 8 épisodes, au lieu des 10 initialement prévus, avait été confirmée pour 2023 en début d'année et si nous avions eu un léger aperçu des personnages en costume, nous restions dans l'attente de voir le résultat en mouvement. Eh bien, c'est lors de l'évènement TUDUM diffusé cette nuit depuis le Brésil que la toute première bande-annonce teaser vient d'être révélée au monde entier. Elle divisera forcément le fandom, à commencer par certains choix artistes différant du matériau de base (RIP le sourcil de Sanji et le long nez d'Usopp), voyez par vous-mêmes :

La vidéo débute avec un plan sur le village de Fuchsia où est amarré le navire de Shanks, avant de passer à Luffy et au Vogue Merry dans un chantier naval, sans doute à Sirop si rien n'a été modifié, puis devant le navire restaurant Baratie. C'est ensuite une vue bien large de Shells Town qui est proposée, bien loin de la simple « petite » île du manga, ressemblant bien plus à une ville méditerranéenne sur laquelle serait venue se greffer une base de la Marine à son sommet (merci la CGI). C'est là que Luffy (Iñaki Godoy) va évidemment faire la rencontre de Zoro (Mackenyu Arata), alors capturé par Morgan (Langley Kirkwood), dont nous apercevons la mâchoire en acier sur une immense affiche très connotée culte de la personnalité. Une autre scène dans le même décor nous montre les deux personnages, mais aussi Nami (Emily Rudd), affronter des Marines. Oui, la navigatrice va apparemment être introduite bien plus tôt, à l'instar de l'anime qui avait déjà effectué des modifications.

Le sabreur nous fait ensuite une démonstration de ses talents face à un personnage inconnu, que certains imaginent être l'ancien Mr. 7 qui avait tenté de le recruter dans Baroque Works et dont seul un croquis existe. La scène iconique du Seigneur de la côte face à Shanks est de son côté très impressionnante en termes de rendu, tandis que le grand Baggy le clown (Jeff Ward), son gros nez rouge et son sourire un peu trop copié du Joker ont de quoi faire peur aux coulrophobes. Le navire de Garp (Vincent Regan) avec sa figure de proue aisément reconnaissable fait un bref passage à l'écran pour un tir de canon sur le Merry, ce qui là encore est entièrement inédit à ce stade de l'aventure.

Le Miss Love Duck d'Alvida (Ilia Isorelýs Paulino) fait également une brève apparition, avec Koby qui sera... blond, alors qu'il est censé avoir les cheveux roses, mais semble sinon très fidèle, tandis que Luffy s'apprête à coller une sacrée droite à la pirate à l'aide des pouvoirs de son « Gomu Gomu no Mi ». Nous avons également un aperçu du jeu de jambes de Sanji (Taz Skylar), de l'utilisation du lance-pierres d'Usopp (Jacob Romero Gibson) et de la scène du tonneau à l'entrée de Reverse Mountain, mais sans l'orage qui va avec... À voir si elle se déroulera bien au même moment du coup.

Nous ne tarderons pas à en voir plus, puisque la date de diffusion de One Piece sur Netflix a au passage été communiquée, ce sera pour le 31 août 2023. Si vous n'avez encore jamais lu les mangas d'Eiichirō Oda, les premiers tomes retraçant l'arc East Blue qui a ici été adapté peuvent être achetés en coffret à la Fnac au prix de 82,80 €.

