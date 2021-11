NETFLIX : One Piece, les acteurs incarnant les membres de l'équipage du Chapeau de Paille dévoilés !

À l'été 2017, nous apprenions que One Piece, manga et anime désormais culte pour toute une génération, va lui aussi avoir droit à son adaptation live-action, ce qui pouvait faire peur à l'époque. Depuis, bien des projets de ce type ont vu le jour avec plus ou moins de réussite. Début 2020, une autre pierre venait s'ajouter à l'édifice, à savoir que Netflix se charge du projet en collaboration avec Tomorrow Studios pour une première saison de 10 épisodes dont le premier s'intitulera évidemment Romance Dawn, dévoilé en septembre dernier avec le logo stylisé qui sera utilisé. Cette nuit, dans le cadre du Netflix Japan Festival 2021, c'est le casting principal qui a été introduit.

Ainsi, le personnage principal Monkey D. Luffy sera campé par l'acteur mexicain Iñaki Godoy, son second Zoro Roronoa par Mackenyu Arata (Ryoichi Hatayama dans Pacific Rim: Uprising et prochainement Seiya dans la future adaptation live-action Knights of the Zodiac), la ravissante navigatrice Nami aura les traits d'Emily Rudd (Cindy Berman et Abigail dans Fear Street), l'affabulateur Usopp sera joué par Jacob Romero Gibson (des apparitions dans Grey's Anatomy et The Resident, entre autres) et le romantique cuistot Sanji sera interprété par Taz Skylar. Clairement, le choc est rude et il est pour le moment assez difficile d'imaginer les personnages que nous suivons depuis plus de deux décennies sous les traits de ces acteurs... Comme toujours, wait & see.

A special message from Eiichiro Oda to the One Piece cast. @Eiichiro_Staff pic.twitter.com/BT52Taxz2V — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) November 9, 2021

L'auteur Eiichirō Oda a de son côté été sollicité pour commenter cette révélation et voici la traduction de son message :

Nous avons travaillé avec Netflix et Tomorrow Studios sur le projet massif qui est l'adaptation de la série One Piece en live-action à Hollywood ! Cela fait déjà de nombreuses années depuis qu'elle a été annoncée, n'est-ce pas ? Je sais, je sais ! Mais rassurez-vous, nous avons fait des progrès constants depuis le début ! Ce n'est pas facile quand on travaille avec des gens de cultures différentes ! Mais c'est précisément ce processus qui peut donner quelque chose de spécial ! Pour l'instant, nous sommes en mesure d'annoncer le casting principal ! Sans aucun doute, nous devons nous dépêcher et l'annoncer ou bien il va fuiter, apparemment ! Hilarant, lol. Leur visage, la taille de leur bouche et de leurs mains, leur aura, la façon dont ils se tiennent, leur voix, leurs talents d'acteur, leur taille, l'équilibre au sein de l'équipage du Chapeau de paille, etc. ! Nous avons choisi ce casting après de nombreuses discussions impliquant des personnes du monde entier ! Ce sont les personnes qui seront les Pirates du Chapeau de Paille ! Il faudra un peu plus de temps pour terminer ce show, mais nous continuerons de faire de notre mieux pour offrir un spectacle qui, nous en sommes convaincus, plaira à tout le monde à travers le monde ! Attendez-vous à plus de mises à jour à l'avenir !

Alors, que pensez-vous de ces cinq têtes d'affiche ?