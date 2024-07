NETFLIX : One Piece, les acteurs de nombreux personnages appréciés dévoilés pour la saison 2, la production est lancée !

Avec actuellement 1 119 chapitres à son actif et 1 110 épisodes, One Piece est toujours autant un carton à travers le monde. Il n'est donc pas étonnant que l'œuvre d'Eiichirō Oda ait tapé dans l'œil de Netflix, qui aura prochainement droit à sa propre adaptation animée signée Wit Studio, baptisée THE ONE PIECE et retraçant le début de l'aventure à l'occasion des 25 ans de l'anime. Le projet live-action One Piece va lui poursuivre sa route sur Grandline avec une saison 2 officialisée peu de temps après la diffusion de la première en septembre dernier. Le maître avait alors partagé un message et teasait évidemment l'arrivée de Chopper dans l'équipage, ce qui en soi constituera un nouveau défi à relever compte tenu de la nature même du personnage, un renne ayant mangé le Hito Hito no Mi. Après huit épisodes couvrant donc globalement les arcs jusqu'à la fin d'Arlong Park, nous avons donc déjà la garantie d'aller jusqu'à Drum, ce qui est déjà beaucoup surtout si Tomorrow Studios n'a pas droit à une rallonge de temps d'écran. Ces derniers jours, tout un tas d'acteurs et actrices ont donc été introduits, signe que la production avance déjà bien.

Sans surprise, puisqu'il était teasé en fin de saison 1, le colonel Smoker va donc faire son entrée en scène avec l'arc Loguetown et sera joué par Callum Kerr, qui a clairement la tête de l'emploi. Il sera évidemment accompagné par Tashigi, incarnée par Julia Rehwald (Fear Street). Pour le moment, aucune trace de Dragon.

L'aventure suivante à la sortie de Reverse Mountain fera bien croiser se croiser la route des membres du Chapeau de paille avec Crocus, interprété par Clive Russell (Brynden Tully dans Game of Thrones). Bien que nous ayons déjà pu voir l'ancien Mr. 7, ce n'est qu'à partir de ce moment que les membres de Baroque Works entreront pleinement en scène avec pour commencer Mr. 9 joué par Daniel Lasker (Raised by Wolves). Forcément, nous attendons impatiemment de découvrir qui incarnera Miss Wednesday !

L'étape d'après à Whiskey Peak, si rien ne change bien sûr, introduira donc un Mr. 5 incarné par Camrus Johnson (Luke Fox dans Batwoman) et une Miss Valentine interprétée par Jazzara Jaslyn. Pour Little Garden, Mr. 3 sera campé par David Dastmalchian (Polka-Dot Man dans The Suicide Squad), tandis que Werner Coetser et Brendan Murray donneront vie aux géants Dorry et Brogy.

Enfin, deux personnages clés de l'arc du Royaume de Drum ont également été introduits, à savoir l'ancien souverain et ennemi local Wapol joué par Rob Colletti et Dalton, incarné par Ty Keogh. Il faudra évidemment attendre de découvrir leurs performances et tout ce qui touche à la mise en scène avant de juger, mais nous les imaginons dans l'ensemble sans mal dans leurs rôles respectifs.

Mise à jour : une vidéo vient d'être diffusée pour marquer le top départ de la production de la saison 2, où nous voyons les acteurs principaux Iñaki Godoy, Mackenyu (qui même en avion se perd), Emily Rudd, Jacob Romero et Taz Skylar se rendre en Afrique du Sud pour le tournage.

La saison 2 de One Piece en live-action n'a pour le moment aucune date de sortie. Si vous souhaitez découvrir la première, vous pouvez vous abonner à Netflix en utilisant des cartes cadeaux en vente sur Amazon.