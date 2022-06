NETFLIX : One Piece, de nouveaux membres du casting annoncés et un aperçu des décors en vidéo

Parmi les ambitieux projets en production pour Netflix, il y en a que les amateurs de mangas du monde entier ont dans le viseur, à savoir l'adaptation live-action de One Piece. Il faut dire l'œuvre est culte et que transposer cet univers délirant avec de véritables acteurs a de quoi laisser perplexe. Pour le moment, nous n'avons eu droit qu'à des annonces de casting, dont celui des membres de l'équipage du Chapeau de Paille. Nous avions rendez-vous en cette première journée de Geeked Week 2022 pour en voir plus, mais malheureusement, toujours pas de bande-annonce ou aperçu des personnages en costume. À la place, nous avons eu droit à une vidéo nous montrant certains décors dans lesquels l'action prendra place.

Si vous ne le saviez pas déjà, les navires sur lesquels va avoir lieu une partie de l'action de la saga East Blue ont été recréés. Nous avons donc droit à des concept arts et clichés en top qualité du Vogue Merry, du Miss Love Duck d'Alvida ou encore du Baratie à l'occasion de cette vidéo behind the scenes. Malheureusement, il faudra repasser pour voir les personnages en costumes. En revanche, plusieurs acteurs et actrices supplémentaires ont été dévoilés ! Ainsi, Alexander Maniatis sera Klahadoll, ou le pirate Kuro si vous préférez, Steven Ward incarnera l'épéiste Mihawk, Craig Fairbrass sera le Chef Zeff du Baratie, Langley Kirkwood aura le rôle du Capitaine Morgan, Celeste Loots donnera vie à Kaya, l'amie d'enfance d'Usopp, et Chioma Umeala à Nojiko, la sœur adoptive de Nami.

En attendant sa diffusion sur Netflix, vous avez amplement le temps de lire la centaine de tomes du manga, en vente à la Fnac.

