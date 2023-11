Lies of P : un patch très demandé pour bientôt, du teasing pour le premier DLC, une suite déjà prévue ?

Lies of P aura réussi à séduire les amateurs de Souls-like, ce qui n'est pas toujours facile. Le titre de Neowiz Games et Round8 Studio n'est cependant pas exempt de défauts, et les développeurs vont publier dans le courant du mois une grosse mise à jour d'équilibrage pour les armes. Mais ce n'est pas tout.

Ji Won Choi, directeur de Lies of P, a pris la parole en vidéo pour tenir informé les joueurs des nouveautés à venir dans son Action-RPG. Ji Won Choi revient d'abord sur le million de copies vendues en remerciant tous les joueurs, puis revient en détails sur le futur patch. Les armes, et surtout les lames et poignées à combiner, sont au cœur de cette mise à jour, mais les développeurs veulent également rendre le début de l'aventure moins punitive. Ainsi, les joueurs auront dès le départ accès à la capacité d'esquive, qui se débloquait jusqu'ici via l'arbre de compétences. Pour remercier les joueurs, le costume d'Alidoro sera offert à tout le monde ce mois-ci, même son masque. Par ailleurs, il sera bientôt possible de porter des lunettes et un masque en même temps dans le jeu, et davantage de vêtements et accessoires seront rajoutés à cette occasion.

Concernant les autres informations, le directeur de Lies of P annonce que la bande originale du jeu, avec plus de 60 pistes, sera prochainement disponible. Du côté de la collaboration entre son jeu et Wo Long: Fallen Dynasty, le titre de Team Ninja a déjà accueilli une arme tirée de Lies of P il y a plusieurs semaines, mais la suite de la collaboration prend un peu plus de temps pour Round8, le studio est fan de Team Ninja et veut proposer un contenu de grande qualité, il faudra encore patienter.

Enfin, Ji Won Choi aborde le sujet de l'avenir, le studio va se focaliser sur la conception de contenus additionnels, mais surtout d'une suite, il recrute d'ailleurs des développeurs. Il faudra attendre avant de savoir ce que proposera le premier DLC de Lies of P, mais nous avons déjà droit à deux artworks :

Ce n'est donc que le début de l'aventure pour Lies of P, vous pouvez retrouver le jeu à partir de 44,90 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.