Lies of P: Overture, une énorme surprise pour les fans !

Round8 Studios et Neowiz Games ont frappé fort avec Lies of P, un excellent Souls-like basé sur le conte de Pinocchio. En attendant une suite, les studios ont préparé une extension, qui fait officie de préquelle au jeu de base. Lies of P: Overture a fait une apparition lors du Summer Game Fest Live 2025 en vidéo, mais pas seulement.

Eh oui, comme le dévoile la bande-annonce, Lies of P: Overture est désormais disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le DLC est vendu 29,99 € tout de même, mais la durée de vie devrait être conséquente. Voici ce qu'il faut savoir sur ce contenu additionnel :

Franchissez les frontières du temps





Lies of P: Overture est un préquel du célèbre RPG d'action soulslike, Lies of P. L'histoire vous transporte dans la ville de Krat lors des derniers jours de sa splendeur pendant la Belle époque, à la fin du XIXe siècle. À la veille du massacre de la Frénésie des marionnettes, vous marchez dans les pas de la Rôdeuse légendaire, une guide mystérieuse, à la découverte d'histoires inédites et de secrets terrifiants. Dans la peau de la marionnette mortelle de Geppetto, vous explorerez Krat et ses environs, découvrirez de sombres intrigues et prendrez part à des combats épiques qui façonneront le passé et l'avenir de Lies of P.

« La marionnette de Geppetto… Aidez-nous. »

Retournez dans la ville de Krat.





Découvrez sa splendeur, mais aussi ses horreurs insoupçonnées.

Aventurez-vous dans la ville de Krat du passé, au temps où son élégante Belle Époque est menacée de destruction. Explorez des endroits majestueux encore jamais vus, des monuments extravagants aux alentours de la ville aux manoirs opulents, en passant par ses ruines sinistres et hantées.

Affrontez de nouveaux ennemis et révélez les secrets cachés de la ville, dont la grandeur est sur le point de s'effondrer.

Voyagez dans le temps.





Faites la connaissance de la Rôdeuse légendaire.

Avant l'éveil, il y a la vérité. Rejoignez Lea, la Rôdeuse légendaire, dans sa quête acharnée de vengeance. Un voile se lève pour révéler un chapitre du sombre passé de Krat.

Découvrez les histoires inédites de personnages à la fois familiers et nouveaux, tandis que vous explorez l'intrigue et les mystères captivants de ce monde envoûtant.

Forgez de nouvelles armes.





Apprenez de nouveaux styles de combat.

Les ennemis maléfiques qui rôdent dans les étranges labyrinthes et dans l'environnement hostile espèrent mettre fin à votre histoire. Redoutables, sans pitié, et parfois même majestueux, ces adversaires mettront votre courage à l'épreuve. Seuls les plus téméraires, ingénieux et audacieux survivront.

Au fur et à mesure que vous vous enfoncez dans ce monde, vous débloquerez de nouveaux équipements puissants, dont de toutes nouvelles combinaisons d'armes et des bras de légion, vous offrant une liberté sans précédent et vous permettant d'adopter un style de combat ultra personnalisé.

Triomphez malgré les obstacles.





Entrez dans des combats intenses aux enjeux élevés dans les labyrinthes de Krat et ses alentours.

Affrontez de nouveaux boss et ennemis puissants, et tentez de révéler au grand jour les mystères d'un monde au bord de l'effondrement.