Lies of P: Overture introduira un gros changement qui enrage les fans des Souls-like

Lies of P peut se targuer d'être l'un des meilleurs Action-RPG Souls-like qui ne soit pas développé par FromSoftware. Le titre de Neowiz revisite le conte de Pinocchio en nous emmenant dans la ville de Krat, inspirée de la Belle Époque, mais désormais envahie de marionnettes agressives. Une extension fera office de préquelle, Lies of P: Overture, avec une fonctionnalité qui fait bondir les fans.

Lies of P: Overture introduira en effet trois niveaux de difficulté au choix, là où les Souls-like sont justement réputé pour faire abstraction de cette option. Jiwon Choi, directeur du jeu, était contre cette fonctionnalité il y a quelques années, mais il a visiblement changé d'avis et explique ce choix à VGC :

Nous voulions nous assurer qu'un public plus large puisse jouer au jeu. Ainsi, en effectuant des ajustements de développement et en introduisant ces options de difficulté, nous pouvons offrir l'expérience à différents types de joueurs. Cela élargit la base.

Jiwon Choi précise que cette décision a été prise suite aux retours des joueurs, mais aussi des développeurs. Lies of P aura ainsi droit à une mise à jour gratuite au lancement de l'extension Overture, rajoutant les difficultés Butterfly's Guidance et Awakened Puppet, tandis que le niveau de base s'appellera Legendary Stalker. Vous l'aurez compris, Neowiz ne tire pas la difficulté vers le bas, elle restera la même en choisissant cette dernière option, mais davantage de joueurs pourront découvrir cet Action-RPG avec les deux autres niveaux de difficultés.

Mais, comme il fallait s'y attendre, l'introduction de niveaux de difficulté dans un Souls-like a fait bondir quelques fans. Dans les toujours très joyeuses Discussions sur Steam, certains joueurs ont exprimé leur mécontentement avec des messages comme « Options de difficulté = je n'y joue pas », « Lies of P n'est plus un Souls-like » ou encore « Il est temps de laisser un avis négatif ». Un autre internaute a publié un message intitulé « Pourquoi les options de difficulté sont une mauvaise chose selon moi », avec cette fois quelques arguments pour opposer difficulté et accessibilité.

Précisons quand même que, de notre côté, nous avions trouvé Lies of P plutôt accessible en matière de difficulté, surtout en optant pour un build Mobilité (équivalent à la Force dans les jeux de FromSoftware). Mieux encore, le titre permet d'invoquer des alliés PNJ pendant la plupart des combats de boss, rendant les affrontements un peu plus simples.

Il faudra patienter jusqu'au lancement de l'extension et de cette mise à jour pour voir si les ventes de Lies of P vont grimper en flèche grâce à ces options de difficulté. Overture est attendu dans le courant de l'été, vous pouvez déjà acheter le jeu de base à partir de 39,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.