Lies of P: Overture dévoile sa généreuse durée de vie

C'est lors d'un PlayStation State of Play en février dernier que nous avons découvert Lies of P: Overture, une extension qui fera office de préquelle au Souls-like de Round8 Studio et Neowiz Games. Les joueurs pourront découvrir les histoires cachées de Krat, avant la frénésie qui a touché les marionnettes.

Jiwon Choi, directeur du jeu, s'est entretenu avec IGN au sujet de ce contenu additionnel, précisant d'abord que la scène post-générique du jeu base n'a rien à voir avec ce DLC, il s'agit d'un teaser pour une véritable suite. Pour en revenir à Lies of P: Overture, Jiwon Choi conseille aux joueurs de refaire le jeu de base avant de découvrir la préquelle, afin de ne manquer aucun détail. De toute façon, le contenu du DLC ne sera accessible qu'à partir d'un certain chapitre du jeu de base. Car oui, Lies of P: Overture propulsera notre personnage dans le passé, avec son lot de nouveaux ennemis, lieux et personnages.

Bien qu'il s'agisse d'un contenu additionnel, la durée de vie devrait être au rendez-vous, le directeur du jeu affirme qu'il faudra entre 15 et 20 heures aux joueurs expérimentés pour terminer Lies of P: Overture. Espérons que Jiwon Choi et son équipe sachent mieux estimer la durée de vie de leur jeu que FromSoftware et Hidetaka Miyazaki (Elden Ring). Notons au passage que How Long to Beat estime qu'il faut 29 heures pour terminer le jeu de base... jeu que nous avons terminé en moins de 20 heures, sans pour autant être très doués (merci le build Mobilité ?).

L'extension Lies of P: Overture est attendue dans le courant de l'été 2025 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez acheter le jeu de base à 38,09 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.