Lies of P : un premier gros chiffre de ventes pour le Souls-like

Neowiz Games et Round8 Studio ont lancé le mois dernier Lies of P, un jeu de rôle et d'action très inspiré par les Dark Souls et Bloodborne de FromSoftware. Des Souls-like, il y en a des tas, mais celui-ci a réussi à sortir du lot avec ses qualités et son univers, les notes de la presse étaient bonnes, et les ventes ont suivi.

Neowiz Games dévoile aujourd'hui un premier chiffre de ventes, et il annonce que Lies of P a dépassé le million d'exemplaires écoulés sur PC, PlayStation et Xbox. Un joli succès commercial, moins d'un mois après son lancement, et surtout, il faut rappeler que le titre est également inclut dans le Game Pass depuis sa sortie, les joueurs sont donc bien plus nombreux à avoir mis les mains sur Lies of P.

Si jamais vous n'avez pas encore craqué, vous pouvez retrouver Lies of P à partir de 42,99 € sur Amazon, Cdiscount ou la Fnac.