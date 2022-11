God of War Ragnarök : un premier très gros chiffre de ventes et des records battus

Le 9 novembre dernier, Sony et Santa Monica Studio lançaient God of War Ragnarök, suite du jeu de 2018 avec Kratos et son fils Atreus, basé sur la mythologie scandinave. Un jeu d'action évidemment très attendu, le précédent opus s'est écoulé à plus de 23 millions d'exemplaires et Sony comptait faire aussi bien avec cette suite.

Aujourd'hui, le constructeur japonais fait un premier bilan, et il est très bon. God of War Ragnarök s'est déjà vendu à plus de 5,1 millions de copies sur PlayStation 4 et PS5, en une semaine. C'est un record pour la franchise débutée 2005, mais aussi pour un jeu first party de Sony. Pour rappel, le précédent volet avait été porté par la suite sur PC, si cette suite a droit au même traitement, les ventes vont évidemment grimper.

Autant dire que God of War Ragnarök se vend déjà comme des petits pains et il va faire parler de lui longtemps. Pour rappel, il est le jeu le plus nommé pour les Game Awards 2022, et si ce n'est pas encore déjà fait, vous pouvez le retrouver contre 63,81 € à la Fnac.

