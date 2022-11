God of War Ragnarök : une plongée dans les coulisses de la bande-son dans un nouveau carnet des développeurs

Les semaines se suivent et se ressemblent concernant la promotion de God of War Ragnarök suite à son lancement, puisque le jeu de Santa Monica Studios a droit à une série de 9 vidéos consacrée aux coulisses de son développement. Depuis mardi dernier, de possibles spoilers sont au rendez-vous, alors il vaut mieux avoir déjà achevé la nouvelle aventure de Kratos et Atreus pour en profiter sans crainte. Après s'être intéressé à l'interprète du protagoniste, Christopher Judge, ainsi qu'aux doubleurs et à la manière de l'avoir amené à la vie virtuellement, place à l'un des éléments essentiels du jeu, sa bande-son.

C'est évidemment le compositeur Bear McCreary qui se charge de nous parler de l'OST, accompagné de la productrice en chef de la musique Sonia Coronado, de l'ingénieur du son Kellogg Boynton de chez PlayStation Studios et de Justin Fields qui gère les licences et contrats musicaux, et qui s'est chargé des paroles en anglais sur cet épisode. Attention, cette fois il y a bien plus d'éléments sensibles à l'écran, puisque certains passages à Jötunheim sont montrés.

