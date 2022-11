God of War Ragnarök : une plongée à Svartalfheim et la conception des personnages dans une nouvelle vidéo des coulisses du développement

Vous reprendrez bien un peu de God of War Ragnarök ? Après l'amusante publicité faisant intervenir les stars LeBron James, John Travolta et Ben Stiller mise en ligne un peu plus tôt dans la journée, place au rendez-vous hebdomadaire du jeu faisant la part belle aux coulisses du développement. Le premier épisode nous parlait de narration et Midgard, tandis que le deuxième était centré sur les combats et Alfheim. Alors, quoi de neuf cette fois ?

Eh bien, il est question de la conception des personnages et créatures peuplant les neuf royaumes, avec en vedette les frères huldres Brok et Sindri, ainsi que Svartalfheim, que nous avons déjà pu admirer lors de précédents aperçus. Pour nous en parler, il y a là encore du beau monde avec le directeur artistique Raf Grassetti, la graphiste technique des personnages Marisa Kaupert, la graphiste des personnages senior Angela Rico et Dela Longfish à la tête de l'équipe de conception des personnages. Cette vidéo est donc l'occasion de découvrir des concept arts inédits et de toute beauté et d'avoir de bonnes explications sur les intentions de l'équipe. Ainsi, l'un des objectifs est de faire en sorte que chaque personnage soit immédiatement reconnaissable ou nous paraisse familier même sans le connaître, de même pour la lisibilité des textures et matériaux.

Svartalfheim est donc la terre natale de nos amis forgerons et des leurs, avec des zones humides et d'autres montagneuses ayant comme principale inspiration les sources chaudes, mais aussi des carrières avec de nombreux minéraux colorés pour coller avec l'imaginaire entourant les nains. La ville où ils vivent est ainsi décrite comme industrielle, tandis que leurs vêtements et demeures reflètent leur travail. Un tout qui se veut cohérent et se voulant unique, le but étant de pousser à l'émerveillement et nous donner envie d'y retourner. Leur métier les mettant en contact avec les races des différents royaumes, l'impact du Ragnarök à venir se reflètera sur Svartalfheim et sa situation politique. Tout cela est fait pour bien souligner qu'il n'y a pas que des ennemis souhaitant notre mort dans les environnements traversés, en plus de pousser à imaginer qu'il y a autre chose au-delà des zones de jeu, qui nous inciteront à l'exploration.

Les sortes de lézards aux grandes griffes que nous affronterons sont des Mornes, bien adaptés à leur environnement, avec différents types créant ainsi un écosystème varié. Côté personnage, l'apparence de Durlin reflète elle le fait qu'il est bibliothécaire, tandis que nous apprenons qu'il est très organisé et strict, n'aimant pas désobéir aux règles. Pour autant, cette apparente rigidité contraste avec le fait qu'il s'amuse avec l'étrange créature ressemblant à une pieuvre, qui lui sert d'animal de compagnie.

La date de sortie de God of War Ragnarök est fixée au 9 novembre sur PS5 et PS4, avec avant cela un autre épisode qui devrait là encore nous en apprendre sans spoiler. Vous pouvez précommander le jeu dès 64,99 € à la Fnac.

Lire aussi : PREVIEW God of War Ragnarök : les poils montent, c’est toujours aussi… incroyable