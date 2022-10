God of War Ragnarök : une série de vidéos sur les coulisses du développement lancées par un épisode portant sur la narration

Tout s'accélère désormais pour God of War Ragnarök à l'approche de son lancement. Depuis que le jeu est passé gold, nous avons eu droit à une belle petite illustration de Thor et sa famille par Sui Ishida, et un bundle incluant le jeu et la PS5 a été annoncé. Cette fois, place à un peu plus de concret, puisque c'est une série de vidéo dédiée au développement du jeu qui vient d'être lancée et qui s'étalera sur 9 semaines, donc bien après sa sortie, et ce jusqu'au 13 décembre. Rassurez-vous, la Sr. Community Manager Grace Orlady de Santa Monica Studio a précisé sur le PlayStation Blog qu'aucun spoiler ne sera montré avant l'arrivée du jeu dans les rayons le 9 novembre, vous pourrez donc consulter sans souci les quatre premiers épisodes avant de découvrir le jeu ensuite.

Cette semaine, c'est la narration qui est au cœur des préoccupations, avec la productrice en chef de cet aspect du jeu, Ariel Angelotti, le responsable du scénario Richard Gaubert et la superviseure de la conception des dialogues Jodie Kupsco. Bon, les premières minutes consistent simplement en un récapitulatif des évènements de God of War (2018), mais la suite est plus intéressante. Nous apprenons que Thor est violent et instable (ça rappelle le passé de quelqu'un), tandis qu'Odin l'a eue bien mauvaise que Kratos tue Baldur, tout comme Freya... Sa mort a signé l'arrivée du Fimbulvetr durant trois ans, nous donnant une indication temporelle sur la durée écoulée. Nous découvrons au passage un plan du pont menant au Bifröst, entièrement gelé, de même que le Lac des Neuf.

Les séquences de performance capture avaient déjà débuté avant la crise du COVID-19 et l'équipe a dû s'adapter pour enregistrer les captures de mouvements et dialogues des acteurs durant cette période, sans renier sur la qualité. Ainsi, certains ont joué le rôle de figurants dans d'autres scènes que les leurs pour éviter de faire déplacer davantage de monde. Mais rassurez-vous, aucun sacrifice sur l'histoire n'a pour autant été fait. Le jeu nous montrera de quelle manière Atreus grandit pour devenir un jeune adulte et, fait amusant, son acteur Sunny Suljic a évidemment grandi et mué au fil des années, il a donc fallu « égaliser sa performance ». Autre sujet intéressant évoqué, la décision de n'avoir fait que deux jeux pour la saga nordique au lieu de trois, un sujet qui a évidemment été débattu en interne et que Cory Barlog a tranché. Nous devrions donc avoir droit à « une séquence finale spectaculaire » et les intrigues déjà lancées à leurs conclusions, le tout au sein d'un jeu « épique et grandiose ». Les relations au sein de cette petite famille, dont Brok et Sindri font en quelque sorte partie, devraient elles évoluer et être bousculées avec l'introduction de nouvelles têtes comme Tyr et Angrboda. Sachant que cette dernière est dans la mythologie la compagne de Loki avec qui il donne naissance à Fenrir et Jörmungand, il y a de quoi être curieux.

Depuis le tout début du développement de God of War Ragnarök, notre équipe de Santa Monica Studio a dû prendre des centaines de décisions qui ont façonné l’expérience et l’histoire que vous vivrez dès le 9 novembre. Tout au long de cette aventure, chaque personne ayant travaillé de près ou de loin sur God of War Ragnarök a laissé son empreinte, et chaque point de vue unique a donné vie à tout ce que vous verrez, entendrez et découvrirez à la sortie du jeu. L’histoire de God of War Ragnarök n’est pas uniquement celle d’un père et de son fils confrontés à la guerre, mais aussi celle d’individus qui ont choisi de dédier leur temps, leur passion et leurs compétences pour créer ce jeu ensemble, pendant la pandémie, dans un contexte d’incertitude sans précédent. Dans cette série de petits films sur les coulisses de God of War Ragnarök, vous apprendrez tout sur les neuf royaumes, de Midgard à Asgard (et quelques arrêts supplémentaires en chemin). Chaque épisode vous proposera une perspective unique sur les longues années d’efforts passées à créer ce jeu, mais également des commentaires de membre de l’équipe qui ont rendu tout cela possible. À partir d’aujourd’hui et chaque mardi pendant neuf semaines, nous découvrirons un aspect du jeu, de la construction de l’histoire à la composition de la bande originale, en passant par la création des cinématiques et des combats. Notre premier épisode, tout comme notre histoire, commence à Midgard. Nous reviendrons sur les éléments narratifs clés du dernier opus que vous retrouverez dans God of War Ragnarök, ainsi que sur la manière dont notre équipe a approché cette suite qui marquera la fin de la saga nordique. Ces épisodes sont garantis sans spoilers jusqu’à la sortie du jeu, alors pas d’inquiétude, aucun secret ne sera révélé ! À moins d’être le Père de tout, vous devrez attendre jusqu’au 9 novembre pour découvrir tout ce qu’on vous a réservé ! Sans plus tarder, nous espérons que vous apprécierez l’épisode 1 de la série sur les coulisses de God of War Ragnarök : Façonner l’histoire ! La semaine prochaine, le 25 octobre, nous quitterons le froid mordant de Midgard pour nous diriger vers Alfheim, terre des elfes, où notre équipe vous donnera un aperçu des combats spectaculaires de God of War Ragnarök, ainsi que des terribles ennemis qui mettront vos compétences à rude épreuve. Nous espérons vous retrouver chaque semaine jusqu’à la sortie du jeu, mais également après pour vous faire découvrir les secrets du développement de God of War Ragnarök.

Rendez-vous la semaine prochaine pour de la baston à Alfheim. Vous pouvez sinon précommander une copie physique du jeu sur Amazon à partir de 54,99 €.

Voir aussi : God of War Ragnarök : un trailer démentiel pour le scénario partagé et une DualSense aux couleurs du jeu dévoilée