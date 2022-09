God of War Ragnarök : une très courte vidéo de gameplay à Svartalfheim diffusée

La communication autour de God of War Ragnarök s'intensifie en cette rentrée, avec d'un côté l'étonnant clip promotionnel de Rick et Morty pour la sortie de la saison 6 de la série animée et de l'autre une série d'articles et de vidéos chez Game Informer. C'est de cette manière que nous avons pu découvrir quelques améliorations de gameplay pour les armes et notre bouclier la semaine dernière. La rédaction avait donné rendez-vous ce mardi à 17h00 pour nous faire découvrir le royaume des Nains de Svartalfheim, que les level designers de Santa Monica Studio ont créé pour qu'il soit « hors du commun ».

Bon, la vidéo a de quoi nous laisser sur notre faim en raison de sa durée, nous montrant d'abord une séquence en barque avant d'arriver dans un village nain déjà aperçu auparavant. Puisque Kratos peut désormais infuser sa hache avec de la glace, cela pourra servir à geler des geysers d'eau pour traverser un passage, tandis que les flèches de l'arc d'Atreus peuvent atteindre des cibles éloignées. La région regorgera de mécanismes liés à l'architecture naine, de quoi proposer tout un tas d'énigmes à résoudre. Un article a dans le même temps été mis en ligne, nous apportant plus d'informations communiquées par les level designers James Riding et Jon Hickenbottom, qui ont déclaré :

Nous voulions faire évoluer le gameplay au niveau des espaces - plus de variété et de verticalité. À Svartalfheim, vous avez beaucoup d'endroits où vous allez, le tout dans un même royaume. C'est tellement contenu. Nous voulions montrer les Nains et ce qu'ils ont fait ici. Ils utilisent l'eau pour propulser et déplacer des choses. Même dans les différents biomes, vous pouvez voir les Nains créer d'immenses environnements. Et puis quand Kratos entre en scène, c'est comme : « Comment plie-t-il l'environnement à sa volonté ? »

Le journaliste évoque également un autre passage où nos héros sortent d'une caverne et découvrent une métropole naine dont Mimir leur révèle le nom, Niðavellir, qui grouillera de vie. Pour autant, il n'y aura pas que de gentils Nains dans ces belles contrées encore épargnées par Fimbulwinter.

C'était un peu désolé dans le dernier jeu. Donc, spécifiquement avec Svartalfheim, nous essayons de montrer ce monde vivant. Il y a des choses ici en plus de vous deux.

Au passage, il est reconfirmé que nous explorerons à nouveau les royaumes déjà vus dans God of War (2018), qui auront l'air nouveau en raison des changements survenus depuis cette précédente aventure, avec par exemple le Lac des Neuf entièrement gelé qui nécessitera de le traverser en traineau grâce à l'aide des loups Speki et Svanna. Il ne manquera plus qu'une skin bonus de Père Noël pour Kratos !

Gof of War Ragnarök est attendu le 9 novembre prochain sur PS5 et PS4. Vous pouvez le précommander dès 69,40 € sur Amazon.

Lire aussi : MAJ2 God of War Ragnarök enfin daté dans un court trailer cinématique, les éditions Collector et Jötnar avec une réplique de Mjölnir officialisées !