God of War Ragnarök : une publicité façon thérapie familiale avec LeBron James, John Travolta et Ben Stiller avant la sortie

Le mois de novembre est là et nous comptons désormais les jours avant la sortie de God of War Ragnarök sur PS5 et PS4, qui a d'ailleurs déjà eu droit à sa bande-annonce de lancement. Sony Interactive Entertainment n'a toutefois pas dit son dernier mot en termes de promotion et vient de diffuser une vidéo mettant en scène LeBron James, John Travolta et Ben Stiller, qui parlent de relations père-fils et d'éducation de manière totalement décalée, avec ce dernier déguisé en Kratos.

Il reste tout juste plus d’une semaine d’ici la sortie du jeu God of War Ragnarök tant attendu, dans lequel Kratos et Atreus reprendront leur périple à travers les royaumes nordiques tout en renforçant leurs liens père-fils. Ce voyage exaltant nous interroge : tous les parents peuvent-ils s’identifier à la relation qui unit Kratos et Atreus ? Fort heureusement, nous avons découvert des parents qui savent très bien qu’élever des enfants n’est pas toujours facile. Sachant pertinemment que tous les parents font des erreurs, ces familles nous montrent que nous pouvons tous (et surtout les parents) nous identifier à ce lien dynamique entre Kratos et Atreus. Voici comment ces pères ont trouvé une certaine inspiration paternelle dans God of War Ragnarök : Ben Stiller : Porter la barbe et le maquillage de Kratos était particulièrement stimulant. La peinture de guerre est vraiment utile pour faire savoir aux gens que vous êtes sérieux. J’ai trouvé que la barbe me rendait plus sage… même si [mon fils] Quin ne semblait pas ressentir cela du tout. LeBron James : Quelque chose dans le fait d’avoir la hache Léviathan dans votre main vous transporte dans un monde différent. Nous jouons tous aux jeux vidéo à l’écran, mais pouvoir donner vie à ces moments et s’y connecter d’une manière différente est plutôt cool. John Travolta : De la même manière que Kratos et Atreus, l’équilibre entre « tenir et lâcher prise » est une dynamique à laquelle de nombreux parents peuvent s’identifier. Il n’y a pas de meilleur sentiment que de voir votre enfant grandir, mûrir et devenir la meilleure version de lui-même.

God of War Ragnarök sortira le 9 novembre

