God of War Ragnarök : au tour des combats et ennemis d'être présentés dans une vidéo des coulisses du développement

La semaine dernière, les médias ont pu diffuser leurs premières impressions au sujet de God of War Ragnarök, donnant lieu au partage de visuels inédits, et dans le même temps, Sony Interactive Entertainment et Santa Monica Studio ont dévoilé quelques illustrations familiales des personnages. Nous avons aussi pu prendre connaissance des différents modes graphiques du jeu. Comme prévu, ce deuxième volet nordique des aventures de Kratos et Atreus fait son retour ce mardi pour une deuxième vidéo des coulisses de son développement. Après la narration et Midgard, ce sont donc les combats, ennemis et Alfheim qui sont à l'honneur, toujours sans spoilers.

L'animateur des combats senior Roberto Clemente, l'animatrice gameplay senior Kim Nguyen, l'artiste des effets visuels senior Sabra Goebel, l'animatrice gameplay Grace Pan et le concepteur des combats Stephen Oyarijivbie prennent donc tour à tour la parole pour nous expliquer ce qu'ils ont créé pour cet épisode. L'occasion nous est donc donnée de voir quelques cascades réalisées lors de séances de motion performance. Leur but avec les combats a été de les rendre fun et intéressants, en ajoutant cette fois davantage de mini-boss, de grosses créatures et dans l'ensemble une plus grande variété d'ennemis suite aux retours des joueurs qui en redemandaient.

Chacun des neuf royaumes du jeu aura donc son thème et ses ennemis attitrés. Ainsi, Alfheim nous fera cette fois combattre les Elfes blancs. Atreus se mouvra de manière plus indépendante, tandis que les VFX et nouvelles techniques de Kratos nous feront sentir encore plus puissant. Notre personnage pourra d'ailleurs utiliser ses lames pour grimper plus rapidement sur une surface, pratique en plein affrontement pour ne pas casser le rythme, et effectuer une frappe en s'écraser au sol depuis une hauteur. Les combats seront donc plus verticaux et mobiles que jamais. Comme déjà évoqué, un plus grand choix de boucliers permettra de mieux coller à notre style de jeu. Différents types de finishers viendront eux achever en beauté nos opposants.

La collaboration entre père et fils se traduira donc un peu différemment en combat, ainsi que lors de la résolution d'énigmes. Comparés à une partie d'échecs, les affrontements resteront toutefois lisibles grâce aux sons émis par les attaques adverses ou via les indices visuels sous forme d'anneaux apparaissant juste avant qu'un coup ne porte.

God of War Ragnarök est attendu le 9 novembre sur PS5 et PS4, et vous pouvez le précommander à partir de 64,99 € à la Fnac. Faites sinon bien attention en naviguant sur la toile, car des spoilers circulent déjà...

